Investigadores do ABC recebem financiamento para projetos científicos

Financiamento permitirá desenvolver os projetos.

Os projetos científicos de duas investigadoras do Algarve Biomedical Center Research Institute (ABC-RI) foram selecionados para financiamento no Concurso de Projetos I&D de 2022, da Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT). Cada projeto poderá receber até 50 mil euros.

Um dos projetos, liderado pela investigadora Sara Carvalhal, tem como objetivo explorar as funções biológicas do gene BUB1 no neurodesenvolvimento e, desta forma, contribuir para uma melhor compreensão sobre o desenvolvimento do cérebro e o tamanho do mesmo.

Já o segundo projeto selecionado, desenvolvido pela investigadora Mónica Fernandes, foca-se no estudo do papel do gene CITED2 na biologia das células estaminais de glioblastoma, um tumor cerebral extremamente letal, para o qual as opções terapêuticas são ainda muito limitadas, podendo contribuir para o desenvolvimento de novas estratégias terapêuticas.

Também o investigador Pedro Castelo-Branco, do ABC-RI, e Graça Maria Leitão Ferreira-Dias, da Faculdade de Medicina Veterinária da Universidade de Lisboa, receberam a atribuição de financiamento para o desenvolvimento de um projeto científico que visa explorar e avaliar o impacto das modificações epigenéticas no endométrio da égua.

Em causa está um projeto de investigação científica e desenvolvimento tecnológico, cujo financiamento máximo é de 250 mil euros.