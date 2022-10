Woofland by Iron Dog é novo centro de bem-estar animal no MAR Shopping Algarve

«Woofland by Iron Dog» é um projeto pioneiro com creche para cães, terapias e cursos teóricos e práticos na área animal, no MAR Shopping Algarve, em Loulé.

E se pudesse fazer uma formação enquanto treinador, marcar uma massagem de relaxamento para o seu cão enquanto vai às compras, participar numa aula de grupo de obediência canina ou aproveitar o serviço de creche para estimular física e mentalmente o seu animal?

Tudo isso vai ser possível já a partir de quarta-feira, dia 26 de outubro, no renovado e repensado espaço «Woofland by Iron Dog», com nova gerência, sob a alçada da galardoada escola de treino canino «Iron Dog Algarve».

Em última análise, o objetivo é promover práticas saudáveis de proporcionar o maior nível de bem-estar e equilíbrio ao animal, do ponto de vista de saúde física, mental e de gastos de energia.

Pela efeméride da celebração do quinto aniversário do MAR Shopping Algarve, a «Woofland by Iron Dog» irá inaugurar e disponibilizar um programa de cinco dias, cada um dedicado a uma temática diferente em que os visitantes, sob marcação prévia, poderão usufruir de todos os serviços de forma gratuita.

No primeiro dia, 26 de outubro, será disponibilizado um dia de creche canina gratuita, no dia 27 estarão disponíveis diversas terapias para animais, no dia 28 realizar-se-á uma aula de obediência canina. O dia 29 será reservado à realização de sessões de fotografia e, por fim, no dia 30 serão disponibilizadas sessões gratuitas de avaliação de nutrição para cães e gatos.

O espaço «Woofland» foi remodelado e apresenta agora novas infraestruturas, com um espaço exterior com várias sombras e um espaço interior, concebidos especificamente para facilitar os distintos serviços com o selo de garantia de qualidade da «Iron Dog Algarve».

Cursos certificados na área animal

O novo espaço será pioneiro ao combater uma das maiores carências na região do Algarve: a pouca e fraca oferta de formação teórica e prática de qualidade na área animal. A ideia é munir os algarvios de melhores conhecimentos para que possam ser melhores donos e fazerem escolhas mais conscientes.

Na falta de um local que disponibilizasse formação, foi elaborado um plano de ações de formação na área animal, que será ministrado por profissionais em diferentes especialidades, desde a saúde e medicina veterinária, ao grooming, legislação e comportamental, entre outras.

Os visitantes poderão consultar com grande antecedência o programa de formações anual e inscreverem-se previamente nas mesmas, por forma a garantir o lugar. Todas as formações terão certificação com selo «Iron Dog Algarve» e os participantes receberão um diploma de frequência na mesma.

Para o mês de novembro estão agendadas duas formações. A primeira a realizar dia 12 de Novembro tem com tópico principal «Cães de Ajuda social: intervenções assistidas por animais e cães de assistência» nível 1, ministrado por Daiana Ferreira, presidente da associação local KOKUA.

No dia 27 de novembro terá lugar a formação «Raças de cães potencialmente perigosos e quais as obrigações legais para os seus detentores», ministrada pelo treinador canino certificado João Paulino, fundador da «Iron Dog Algarve».

Para dezembro estão programadas duas outras formações, no dia 17 sobre «Cães de assistência: cães detectores e de biodeteção» nível 1, com o Marco Serrão, da associação KOKUA, e outra sobre «Alimentação natural para cães e gatos», pela nutricionista animal (de cães e gatos) Joana Carido Cunha, em data a anunciar.

As inscrições podem ser feitas aqui.

Creche canina mais apelativa e dinâmica

O serviço de creche canina em exclusivo para no máximo 15 cães por dia, contará com novos ambientes, decoração e planificação que visam estimular muito mais e socializar os cães que poderão passar o dia neste espaço, de quarta a segunda-feira, entre as 10 e as 18 horas.

É possível desfrutar do novo espaço adquirindo pacotes mensais ou através de visitas esporádicas que podem ir de uma hora até meio dia ou dia inteiro. A utilização deste serviço está sujeita a disponibilidade e para a admissão de novos cães ser possível, estes deverão ter todas as vacinas em dia, incluindo a da tosse do canil, terem sido desparasitados recentemente e serem sociáveis. Todos os cães serão sujeitos a uma avaliação de carácter inicial.

Os donos poderão ainda usufruir de serviços extra como o treino individual e estimulação do seu animal. O espaço pode ainda ser arrendado em regime de exclusividade à hora. O novo espaço encerra à terça-feira.

Centro de bem-estar para cuidar corpo e alma

A «Woofland by Iron Dog Algarve» inova ainda pelos serviços de bem-estar onde serão facilitadas, sob marcação, no local ou ao domicílio, diferentes terapias animais desde massagens de relaxamento, acupuntura, fisioterapia, hidroterapia, laserterapia, nutrição, hirudoterapia, cromoterapia, cristaloterapia, terapias energéticas como reiki e cura prânica, entre outras.

Todas as terapias visam o tratamento físico ou energético dos animais e serão facilitadas por profissionais credenciados como médicos veterinários, fisioterapeutas e nutricionistas. Porém, estes serviços estarão disponíveis apenas mediante marcação prévia. «Mais do que educar e gastar energias do animal, é importante apostar no equilíbrio do gasto energético e no bem-estar físico e mental. Cães felizes e equilibrados é o nosso lema», diz a equipa.

Loja especializada na venda de materiais de treino canino

Outra das lacunas a sul do país, era a falta de um espaço especializado na venda de materiais dedicados em específico ao treino canino, quer de animais de companhia ou de cães de competição. Uma vez que a «Iron Dog Algarve» se tem vindo a afirmar enquanto escola de treino canino em Portugal, e para colmatar essa deficiente oferta, uma loja terá tudo para quem quiser evoluir mais, desde coleiras, trelas, churros, mordedouros, clickers, recompensas, entre outros recurso. A oferta visa proporcionar todos os materiais que possa vir a precisar para treinar o cão em segurança e de forma consciente. Embora o colaborador possa aconselhar sob cada um dos diferentes materiais de treino, este não dispensa as aulas acompanhadas por um treinador certificado para o efeito.

A loja será revendedora de materiais de marcas europeias como Raddog (República Checa), Ritega (República Checa), D4M (República Checa), HEBRÜ (Alemanha), Gappay (Alemanha), ABC Sport Klin (Alemanha), Euro Joe (Bélgica), Good Can (Espanha), Animal Instinct (Portugal), entre outras marcas.

Contactos

Woofland by Iron Dog Algarve

Abertp de quarta a segunda-feira das 10 às 18 horas. Encerra à terça-feira.

+ 0351 967 774 211 | woofland@irondog.pt