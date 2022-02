Volta ao Algarve: David Gaudu vence na Fóia e é o novo líder

O ciclista francês David Gaudu (Groupama-FDJ) subiu hoje à liderança da Volta ao Algarve em bicicleta, ao vencer na Fóia, em Monchique.

O francês David Gaudu (Groupama-FDJ) ganhou hoje a segunda etapa da Volta ao Algarve, 182,4 quilómetros que começaram em Albufeira e tiveram um desfecho dramático, na Fóia, com a queda, meta à vista, dos dois corredores que arrancaram primeiro para vencer a etapa, Sergio Higuita (Bora-hansgrohe) e Tobias Foss (Team Jumbo-Visma). David Gaudu é o novo Camisola Amarela Turismo do Algarve. Ricardo Vilela (W52-FC Porto), 12.º na etapa, foi o melhor português do dia.

As emoções ficaram todas guardadas para os últimos 1000 metros. Depois de a INEOS Grenadiers ter selecionado o pelotão na subida da Picota, a ascensão à Fóia, em Monchique, fez-se a ritmo constante.

O primeiro ataque aconteceu à entrada do derradeiro quilómetro, sendo protagonizado por Frederico Figueiredo (Glassdrive-Q8-Anicolor).

O pelotão acelerou e passou pelo português, mercê do arranque de Samuele Bastistella (Astana Qazaqstan Team).

Após a última curva, Sergio Higuita e Tobias Foss arrancaram para sprintar pela vitória. Mas os campeões da Colômbia e da Noruega tocaram-se e caíram. David Gaudu evitou o acidente e sprintou para a vitória, cortando o risco ao fim de 4h50m51s (média de 37,628 km/h).

Samuele Batistella foi o segundo e Ethan Hayter (INEOS Grenadiers) fechou o pódio da jornada, ambos a 1 segundo do vencedor. Ricardo Vilela foi o representante português no top 15, gastando mais 8 segundos do que o chefe-de-fila da Groupama-FDJ.

David Gaudu sai da Fóia com a Camisola Azul Lusíadas, de melhor trepador, e com a Camisola Amarela Turismo do Algarve, que o confirma como primeiro da geral.

Tem seis corredores apenas a 1 segundo de diferença. Brandon McNulty (UAE Team Emirates) é segundo e Remco Evenepoel (Quick-Step Alpha Vinyl Team) é terceiro.

O belga, vencedor da Volta ao Algarve em 2020, continua em posse da Camisola Branca IPDJ, de melhor jovem.

O neerlandês Fabio Jakobsen (Quick-Step Alpha Vinyl Team) conserva a Camisola Verde Crédito Agrícola, dos pontos. A INEOS Grenadiers assumiu a primeira posição por equipas.

«Queria estar na frente, sei que o sprint é rápido. Apanhámos vento de frente e nos últimos quilómetros havia ventos cruzados. Disse à equipa para só irem para a frente nos últimos três. Penso que será difícil manter a liderança, o contrarrelógio é muito longo. Mas temos uma vitória de etapa e sabemos que o Stefan Küng pode ganhar o contrarrelógio. Quero ver o meu progresso no contrarrelógio e talvez possamos ganhar o contrarrelógio e a última etapa. A geral veremos depois do contrarrelógio», afirmou David Gaudu.

Antes das decisões, na montanha da fase final, sobressaíram os cinco corredores que pedalaram em fuga desde o quilómetro 6 até faltarem 29 para o final.

Unai Iribar (Euskaltel-Euskadi), Nicolas Zukowski (Human Powered Health), Tomás Contte (Aviludo-Louletano-Loulé Concelho), César Martingil (Rádio Popular-Paredes-Boavista) e João Matias (Tavfer-Mortágua-Ovos Matinados) animaram a jornada, mas não conseguiram o principal objetivo, passar na frente ainda na Picota, onde poderiam somar pontos preciosos para a classificação da montanha.

A terceira etapa é a mais longa da competição. Corre-se nesta sexta-feira, ao longo de 211,4 quilómetros, entre Almodôvar e Faro. Espera-se a segunda chegada ao sprint desta edição da Volta ao Algarve.