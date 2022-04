Vítor Aleixo juntou-se a autarcas de todo o mundo no Fórum da UNECE

Vítor Aleixo, presidente da Câmara Municipal de Loulé, marcou presença no Fórum de Autarcas da UNECE – Comissão Económica das Nações Unidas para a Europa.

Este encontro decorreu nos dias 4 e 5 de abril, no Palácio das Nações, em Genebra, e o autarca louletano foi um dos oradores, a convite da organização, no painel subordinado ao tema «Espaços públicos vibrantes, cidades verdes e soluções baseadas na natureza», com uma intervenção focada naquele que tem sido o trabalho «na mitigação e nas políticas de adaptação às alterações climáticas, mas também no âmbito dos STG/Sustainable Development Goals – objetivos de desenvolvimento sustentável (ODS)».

Perante uma plateia com autarcas de perto de 40 países, Vítor Aleixo falou da experiência de Loulé, nomeadamente no que concerne à aprovação do Plano Municipal de Ação Climática, às questões como a eficiência energética dos equipamentos públicos (instalação de 1.5 MW de painéis solares), às hortas sociais e agricultura biológica ou, no campo da mobilidade, aos transportes públicos gratuitos, ao projeto Metrominuto e à criação de ciclovias no concelho.

Em relação aos Passadiços do Litoral, cuja primeira fase ficou concluída há cerca de um ano, o autarca explicou tratar-se de um percurso que, quando estiver finalizado em toda a sua extensão (14 quilómetros), permitirá fazer a ligação entre a Marina de Vilamoura e o Aeroporto, a pé ou de bicicleta, «através de uma via onde é possível desfrutar da natureza, dos valores da biodiversidade e apreciar a beleza do concelho de Loulé. Queremos que as pessoas percebam que não teremos futuro se não cuidarmos e protegermos o capital natural que nos circunda. Temos que estabelecer uma nova relação entre a nossa economia, sociedade e natureza, que seja baseada no respeito pelos valores ambientais, e é o que estamos a fazer com este projeto. Tem que haver um equilíbrio entre o desenvolvimento cego e a nossa necessidade de assegurar que, no futuro, os nossos filhos vão viver num mundo ambientalmente sustentável, o que implica trabalho político e administrativo da nossa parte», sublinhou o autarca.

Durante a sua intervenção, o edil de Loulé manifestou a «satisfação» por ter sido convidado «a participar num evento promovido pela maior organização mundial, partilhar a experiência com outros autarcas e discutir os desafios globais que se colocam nos dias de hoje». O município de Loulé foi escolhido para estar neste evento «após um processo minucioso de seleção», sublinha a UNECE.

Tendo como pano de fundo a recuperação no período pós-pandémico e a implementação de objetivos de desenvolvimento sustentável, o Fórum de Autarcas 2022 reuniu líderes municipais da Europa, Norte de África, Ásia Central, do Cáucaso e dos Balcãs, para uma troca de informações e partilha de experiências ao nível das políticas implementadas nas cidades e das boas práticas em termos da resiliência das autarquias no contexto atual.

A UNECE foi estabelecida em 1947, com o objetivo de promover a cooperação económica entre os seus estados-membro. Atualmente, conta com 56 países da Europa, Estados Unidos, Canadá, Israel e Repúblicas da Ásia Central.