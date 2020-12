VISTA restaurante renova estrela Michelin pela terceira vez

O VISTA Restaurante, espaço gastronómico que pertence ao Bela Vista Hotel & Spa renova, no ano de 2020, a sua Estrela Michelin. Pelo terceiro ano consecutivo, o chef João Oliveira e a sua equipa são congratulados com a distinção do guia gastronómico mais influente do ano.

Numa cerimónia realizada em Madrid, ontem, dia 14 de dezembro, marcada pelas regras de distanciamento social e falta de público, cerca de 27 restaurantes e chefs de todo o mundo foram galardoados com Estrelas Michelin.

Com mais de 12 anos de experiência, dos quais cinco à frente do VISTA Restaurante, João Oliveira já faz parte da lista desde 2017, onde foi destacado pela primeira vez no Guia Michelin para Portugal e Espanha de 2018.

«Apesar do ano difícil para o setor hoteleiro e para a restauração, não vamos baixar os braços. A inovação continua a ser um marco do nosso serviço, assim como a adaptação e reinvenção dentro das nossas cozinhas. A equipa do VISTA já está a preparar os menus de Natal e fim de ano, para todos aqueles que se vão juntar a nós, com os sabores mais especiais de 2020. Num momento particularmente importante, o Guia Michelin ganha uma importância acrescida pois distingue a qualidade de muitos chefs que desempenham as suas funções com a máxima qualidade mesmo que as condições atuais não sejam as mais propícias», afirma o Chef João Oliveira.

João Oliveira formou-se na Escola Profissional Infante D. Henrique, no Porto, como Técnico de Cozinha, em 2006 e desde então tem passado pelas maiores referências gastronómicas de Portugal, nomeadamente no restaurante The Yeatman Hotel, onde foi subchefe durante quatro anos, bem como no restaurante do Hotel Vila Joya, atualmente o 22º melhor restaurante do mundo.

Em 2015, João Oliveira assumiu funções no VISTA Restaurante enquanto chef de um dos melhores espaços da região sul e, desde então, tem-se dedicado a este projeto a 100 por cento.

Neste percurso, tem vindo a elevar a experiência gastronómica a um patamar de excelência, aliando a gastronomia à vista privilegiada sobre o mar da Praia da Rocha.