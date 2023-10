Vilamoura vai ser anfitriã da Conferência Mundial de Marinas do ICOMIA

Vilamoura acolhe a Conferência Mundial de Marinas do International Council of Marine Industry (ICOMIA).

A Associação Portuguesa de Portos de Recreio (APPR) organiza a Conferência Mundial de Marinas do International Council of Marine Industry (ICOMIA), de 09 a 11 de outubro, no Centro de Congressos do Algarve, na Marina de Vilamoura.

A conferência, subordinada ao mote Big Challenges – Big Decisions, reúne cerca de 400 participantes, entre os quais os principais operadores, proprietários e gestores de marinas do mundo inteiro, representantes de agências governamentais, consultores, projetistas, entre outros ligados ao sector.

A sessão de abertura da conferência conta com a presença da ministra da Agricultura e Alimentação, Maria do Céu Antunes, da secretária de Estado das Pescas Teresa Coelho, e do presidente da Câmara Municipal de Loulé, Vítor Aleixo, entre representantes de outras entidades.

As sessões de reflexão abordam a gestão de ativos, manutenção e benchmarking, mitigação de riscos, liderança ambiental e alterações climáticas, tecnologia e outros temas da atualidade, dando a conhecer os desafios tendências e as melhores práticas no sector náutico pela voz de destacados especialistas de diversas nacionalidades (ver programa).

O segundo dia da conferência será dedicado a visitas a algumas das principais marinas do sul do país, nomeadamente a de Vilamoura, Albufeira e Lagos.

Será uma oportunidade única para a APPR poder mostrar aos cerca de 400 participantes o nosso país em geral e a costa sul do Algarve em particular, bem como as excelentes infraestruturas e facilidades que permitem a prática da náutica de recreio durante todo o ano.

Os participantes vão ter a oportunidade de estabelecer contacto com os principais profissionais do sector, obter informações práticas sobre sustentabilidade, expectativas dos clientes, tecnologia que impulsiona as smart marinas, inovações operacionais e desenvolvimentos em infraestruturas, instalações e equipamento.

«O ICOMIA World Marinas Conference é o maior encontro mundial da indústria náutica», salienta Isolete Correia, presidente da APPR.

«É, assim, um grande privilégio acolher este prestigiado evento e receber os líderes mundiais desta indústria em Portugal – um país com fortes tradições náuticas, pioneiro na navegação em mares desconhecidos e, portanto, o local perfeito para acolher este momento de troca de informações, ideias e aprendizagem coletiva», conclui Isolete Correia.

Portugal recebe a Conferência do ICOMIA World Marinas Conference pela primeira vez, vencendo o concurso que contou com a participação de candidatos da Europa e Estados Unidos. A última edição decorreu no Dubai, em 2021.

A Conferência é um evento bienal fundamental para o futuro do sector dos portos de recreio e sua importância social, económica e turística.

A edição de 2023 na Marina de Vilamoura inclui a exposição das últimas novidades em produtos e serviços especialmente vocacionados para marinas, incluindo clubes, estaleiros e docas secas.

Mais informações sobre a conferência aqui.

Sobre a APPR

Fundada em 1991, a APPR reúne e representa as marinas e as instalações portuárias de recreio de Portugal, mantendo uma relação constante entre elas, respondendo a todos os desafios com que se deparam e representando-as nos círculos governamentais. Em Portugal é a APPR – Associação Portuguesa de Portos de Recreio que integra a ICOMIA, a associação que integra as associações de marinas e portos de recreio de todo o mundo.

Sobre o ICOMIA

O International Council of Marine Industry Associations – ICOMIA foi criado em 1966 para reunir numa organização global as federações náuticas nacionais e outros organismos envolvidos na indústria náutica de recreio, e para os representar a nível internacional. O Grupo de Marinas do ICOMIA procura melhorar a partilha e a troca de informações relativamente ao desenvolvimento e à gestão das melhores práticas de marinas, instalações de armazenamento de barcos, acesso a barcos e infraestruturas associadas em todo o mundo. Uma das principais funções do Grupo ICOMIA Marinas é apoiar a Conferência Mundial bienal sobre Marinas, que reúne de dois em dois anos especialistas do sector de todo o mundo.