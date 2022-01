Vila do Bispo dedica uma semana às comemorações do Dia do Município

Concerto de Pedro Abrunhosa é um dos momentos altos do programa.

Vila do Bispo comemora, no próximo dia 22 de janeiro, o Dia do Município, e a autarquia preparou, para esta data celebrada em honra do seu padroeiro São Vicente, um vasto programa.

As comemorações arrancam no dia 15 de janeiro e prolongam-se até ao dia 23. O programa, adaptado à situação atual de pandemia, é marcado pelas iniciativas de cariz protocolar, que habitualmente marcam o dia 22, assim como pelas atividades de âmbito cultural, desportivo e recreativo.

Assim, no dia 15 (sábado), às 15h00, terá lugar uma Visita Guiada ao novo Centro de Interpretação da Lota de Sagres, na antiga Lota do Porto da Baleeira. As inscrições são limitadas e devem ser feitas pelo telefone 282 630 600 – extensão 416 ou via e-mail. Mais tarde, às 18h00, está agendado um Concerto de Ano Novo da Sociedade Filarmónica Lacobrigense 1.° de Maio, para maiores de seis anos, na Igreja de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, Burgau. As inscrições, também limitadas, podem ser feitas pelo 282 630 600 – extensão 413 ou por e-mail.

No dia seguinte, domingo, 16 de janeiro, decorre uma Marcha Corrida, em Budens, às 9h30. A concentração será no Largo da Igreja, e os participantes estão obrigados a apresentar Certificado Digital Covid de Vacinação, de Recuperação ou de Testagem, sendo ainda recomendado o uso de máscara. As inscrições são limitadas e devem ser feitas entre hoje, dia 10 de janeiro, e 14, pelo 910 779 854.

Já às 15h00, está marcada a apresentação do webinar do «Dicionário Enciclopédico das Famílias de Barão de São Miguel (1540-1925)», obra de Nuno Campos Inácio que assinala 97 anos passados sobre o restabelecimento da Freguesia de Barão de São Miguel, no dia 16 de janeiro de 1925, num momento também com inscrições limitadas online ou pelo telefone 282 630 600 – extensão 416.

A finalizar o dia 16 de janeiro, às 18h00, terá lugar a apresentação webinar do documentário «E se a Fortaleza fosse minha’?», de Vera Abreu, Conceição Gonçalves e Ana Simões, integrado no projeto Mare Nostrum da Tertúlia – Associação Sócio-Cultural de Aljezur e no programa DiVaM 2021, com o apoio do município de Vila do Bispo. Os interessados podem fazer a sua inscrição aqui ou por telefone (282 630 600 – extensão 416).

Na segunda-feira, dia 17 de janeiro, o programa arranca às 10h00 com a abertura ao público da 23ª Mostra de Artistas do Concelho de Vila do Bispo, no Centro de Interpretação de Vila do Bispo, que estará patente de segunda a sexta-feira, das 10h00 às 16h30.

As comemorações regressam na sexta-feira, dia 21 de janeiro, com a apresentação, às 21h00, do projeto «Museu Municipal de Vila do Bispo, o Celeiro da História», no Auditório do Centro Cultural de Vila do Bispo. Inscrições pelo 282 630 600 – extensão 416 ou através do correio eletrónico.

Para sábado, dia 22 de janeiro, Dia de São Vicente, está marcado o Hastear da Bandeira, seguido do Hino Nacional interpretado pela Sociedade Filarmónica Lacobrigense 1º de Maio, às 9h00, no Largo do Município de Vila do Bispo.

De seguida, às 10h00, decorre a Sessão Solene da Assembleia Municipal de Vila do Bispo, no Auditório do Centro Cultural.

No período da tarde, às 15h30, faz-se a Celebração Eucarística, na Igreja Matriz de Vila do Bispo, com a Procissão de São Vicente, que contará com a presença do Bispo do Algarve, D. Manuel Neto Quintas.

Às 18h00 decorre um webinar do documentário «Viver do Quê? – Histórias de uma vida de trabalho no feminino», de Vera Abreu e Patrícia Leal, integrado no programa DiVaM 2021, com o apoio da Associação Vicentina, Associação de Municípios Terras do Infante e Câmara Municipal de Vila do Bispo. Mais uma vez, as inscrições, limitadas, podem ser feitas aqui ou pelo telefone 282 630 600 – extensão 416.

A fechar o sábado, às 21h00, o Centro de Interpretação da Lota de Sagres (antiga Lota do Porto da Baleeira) será palco para a exibição do filme «522. Um Gato um Chinês e o meu Pai». Este é um filme luso-espanhol de drama/comédia, de 2019, rodado entre Sevilha e Sagres, para maiores de catorze anos. Os interessados em assistir devem fazer a sua inscrição pelo telefone (282 630 600 – extensão 413) ou enviando um mail para cultura@cm-viladobispo.pt.

Para o último dia de comemorações, domingo, 23 de janeiro, está marcada uma Missa com a bênção da nova imagem de São Vicente, às 10h30, na Igreja Paroquial de Sagres. Mais tarde, às 17h00, será feita a entrega dos Prémios de Aproveitamento Escolar referentes ao ano letivo 2020/2021 e uma homenagem aos funcionários do município reformados no decorrer do ano 2021, no Salão Nobre dos Paços do Concelho.

O programa fecha às 21h00 com um concerto a solo de Pedro Abrunhosa, no Pavilhão Multiusos de Sagres. Os bilhetes estarão disponíveis a partir de 17 de janeiro, online ou na Câmara Municipal de Vila do Bispo (Serviço de Tesouraria, de segunda a sexta-feira, das 9h00 às 15h00.

O acesso aos eventos carece de apresentação obrigatória de Certificado Digital Covid de Vacinação, de Recuperação ou de Testagem e uso obrigatório de máscara. As lotações serão limitadas e todo o programa está sujeito a alterações, em virtude da evolução da pandemia COVID-19.