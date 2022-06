Verão chegou às praias algarvias com a bandeira «Qualidade de Ouro»

Cerimónia oficial de hasteamento da bandeira «Qualidade de Ouro 2022» teve lugar ontem, terça-feira, dia 21 de junho, na Praia de São Rafael, em Albufeira, coincidindo com a chegada do verão.

Este ano, a Quercus e a Águas do Algarve alargaram a sua parceria à campanha «Praias Qualidade de Ouro», no sentido de promover este galardão a nível regional e aumentar o seu reconhecimento naquele que é o principal destino balnear do país. A bandeira «Qualidade de Ouro 2022» hasteada nas praias dos municípios algarvios foi personalizada com o logótipo da Águas do Algarve.

A cerimónia contou com a presença do presidente da Câmara Municipal de Albufeira, José Carlos Martins Rolo, do presidente da Águas do Algarve, António Eusébio, e de Rui Cunha, vogal da Direção Nacional da Quercus.

Distinguida desde 2013 de forma consecutiva com o galardão «Qualidade de Ouro», a Praia de São Rafael é uma das 19 zonas balneares galardoadas este ano no município de Albufeira, «que se destaca como o mais distinguido a nível nacional», congratula-se a autarquia. Juntam-se no concelho as praias dos Alemães, Arrifes, Aveiros, Belharucas, Castelo, Coelha, Evaristo, Falésia Açoteias, Falésia Alfamar, Manuel Lourenço, Maria Luísa, Peneco, Pescadores, Rocha Baixinha, Rocha Baixinha-nascente, Rocha Baixinha-poente, Salgados e Santa Eulália.

No Algarve, são no total 86 as praias com a distinção. Às de Albufeira, juntam-se nove em Aljezur (Amado, Amoreira-mar, Amoreira-rio, Arrifana, Bordeira, Monte Clérigo, Odeceixe-mar, Vale dos Homens e Vale Figueiras), uma em Castro Marim (Alagoa-Altura), quatro em Faro (Barreta, Culatra-mar, Faro-mar e Ilha do Farol-mar), seis em Lagoa (Caneiros, Cova Redonda, Ferragudo, Marinha, Senhora da Rocha e Vale do Olival), três em Lagos (Luz, Meia Praia e Porto de Mós), 10 em Loulé (Almargem, Ancão, Forte Novo, Garrão-nascente, Garrão-poente, Loulé Velho, Quarteira, Quinta do Lago, Vale do Lobo e Vilamoura), três em Olhão (Armona-mar, Armona-ria e Fuseta-mar), sete em Portimão (Alvor-nascente, Alvor-poente, Barranco das Canas, Careanos, Rocha, Três Castelos e Vau), quatro em Silves (Armação de Pêra, Armação de Pêra nascente, Praia Grande-nascente e Praia Grande-poente), quatro em Tavira (Barril, Cabanas-mar, Ilha de Tavira-mar e Terra Estreita), 12 em Vila do Bispo (Almádena-Cabanas Velhas, Beliche, Boca do Rio, Burgau, Castelejo, Cordoama, Furnas, Ingrina, Martinhal, Salema, Tonel e Zavial) e quatro em Vila Real de Santo António (Fábrica-mar, Lota, Monte Gordo e Santo António).

O presidente da Câmara Municipal de Albufeira, José Carlos Rolo, considera «de grande utilidade a união de sinergias para a promoção de uma região que continua a ser o destino primordial do turismo interno e o grande destino da procura externo. Há razões para isso e uma delas é, seguramente, a qualidade ambiental, de que Albufeira é um bom exemplo».

O autarca congratula-se com a parceria feita com a Quercus e a Águas do Algarve, na medida em que «todos desejamos o melhor para as nossas praias, nomeadamente o equilíbrio ecológico do meio marinho, bem como a qualidade das águas balneares».