Vem aí mais uma edição da Semana Intercultural de Portimão

É já amanhã, segunda-feira, dia 23 de maio, que tem início a 6ª Semana Intercultural de Portimão, que decorre até dia 29 de maio «e tem o objetivo maior de promover a vivência das várias comunidades de migrantes existentes neste concelho acolhedor e inclusivo».

O programa desta sexta edição arranca às 15h00 de amanhã, com a inauguração do estendal «Pela Paz, igualdade de direitos e diversidade cultural», uma mostra de t-shirts alusivas à temática, que ficará patente durante os próximos dias no Jardim 1º de Dezembro e que contará com a presença dos utentes dos centros de convívio sénior que participam nesta iniciativa, bem como dos diferentes parceiros do município integrantes da rede de intervenção e apoio para acolhimento da população migrante.

A instalação artística é aberta à participação da comunidade, sendo que qualquer pessoa poderá dar asas à criatividade e inspirar-se no tema para colocar a sua t-shirt no estendal.

Ainda para segunda-feira mas também para terça-feira, dia 24 de maio, estão agendados passeios culturais que desafiam a comunidade migrante a partir à descoberta das paisagens urbanas de Portimão e de «Alvor Islâmico», respetivamente, com inscrições abertas até à véspera de cada passeio por e-mail.

Quarta e quinta-feira, dias 25 e 26 de maio, os utentes do Centro de Convívio da Aldeia das Sobreiras e do Centro de Convívio de Portimão irão ter a oportunidade de colaborar na confeção de «Doces d’Outros Países» e participar nos workshops de doces tradicionais do Brasil, Angola e Itália, dinamizados por migrantes destas nacionalidades residentes em Portimão, que irão partilhar os seus «saberes e sabores» com a comunidade sénior.

Também no dia 26, a Biblioteca Municipal Manuel Teixeira Gomes receberá a apresentação do livro «Rua das Flores nº 10 – mundo para partilhar», de Felicita Sala, com sessões às 10h00, 11h00 e 14h00, dirigidas às instituições de solidariedade social.

Para o dia 27 de maio, sexta-feira, está previsto, no Mercado da Avenida S. João de Deus, entre as 10h00 e as 12h00, o showcooking «Vamos degustar novos sabores do mundo», promovido pela associação CAPELA, com a confeção de cheburek, um pastel de carne oriundo dos países do leste europeu.

No sábado, dia 28 de maio, às 19h00, a associação africana ESOSA organiza nas suas instalações, situadas na Rua Professor José Buísel, o jantar/convívio «Cheiros de África», composto por comida tradicional africana e que incluirá atividades lúdicas. O valor da refeição é de 5 euros, sem bebidas, devendo os interessados inscrever-se até 27 de maio por e-mail.

O programa da Semana Intercultural de Portimão culminará no domingo, 29 de maio, data em que se celebra o Dia Municipal do Imigrante e da Diversidade Cultural, com o regresso do espetáculo «Encontro de Culturas», após o interregno causado pela pandemia, não faltando a música, a dança e a cultura de vários cantos do mundo. Está agendado para as 18h00, no auditório do Museu de Portimão, com entrada gratuita.

Participam no espetáculo a Banda Filarmónica de Portimão, o Estúdio «Mixdance» da CAPELA, as «Amigas do Cante Alentejano» e o grupo de cantares da ESOSA, entre outros.

A Semana Intercultural de Portimão é uma iniciativa promovida pela Câmara Municipal, que «visa sensibilizar a comunidade para a importância de uma sociedade mais justa, igualitária e intercultural, no âmbito da política municipal de inclusão para bem acolher quem procura esta cidade tolerante e solidária».

Este ano, «a iniciativa ganha maior relevância face ao grave conflito entre Rússia e Ucrânia, desempenhando o CLAIM de Portimão um importante papel como ponto central da intervenção no acolhimento ao migrante, ao ser a primeira porta de entrada para as famílias ucranianas que têm chegado ao concelho».

Toda esta programação, organizada no âmbito do Plano Municipal para a Integração do Imigrante, conta com a colaboração das três associações de migrantes atualmente a funcionar em Portimão: CAPELA – Centro de Apoio a População Emigrante de Leste e Amigos; All Mozambi – Associação Cultural e Recreativa de Moçambicanos e Amigos de Moçambicanos e ESOSA – Associação Africana.