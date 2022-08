Urgência pediátrica do Hospital de Faro fecha de 14 a 17 de agosto

Resposta será assegurada em Portimão, segundo o CHUA.

O Conselho de Administração do Centro Hospitalar Universitário do Algarve (CHUA) emitiu hoje um comunicado onde informa que, «no período compreendido entre as 7h00 de dia 14 de agosto (domingo) e as 9h00 de 17 de agosto (quarta-feira), o Serviço de Urgência de Pediatria do CHUA será assegurado, no âmbito da sua resposta regional, na Unidade Hospitalar de Portimão».

Esta situação é motivada por mais um fecho da urgência pediátrica na Unidade de Faro do CHUA.

Segundo a Administração, «foi organizada uma resposta assistencial coordenada e articulada com a Unidade Hospitalar de Portimão, sendo garantida a qualidade e segurança dos serviços prestados a nível regional».

O CHUA garante ainda que «neste período, ambas as maternidades, tanto em Faro quanto em Portimão, se encontrarão abertas e a funcionar com total normalidade».