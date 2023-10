UNICEF Portugal lança apelo urgente para ajudar crianças de Gaza

UNICEF Portugal lança apelo de ajuda humanitária urgente para as crianças da crise de Gaza em resposta à escalada das hostilidades.

A UNICEF lança um apelo humanitário em resposta à escalada das hostilidades para responder à emergência das crianças e famílias afetadas pela crise de Gaza.

Milhares de crianças foram mortas e feridas e prevê-se que estes números aumentem nas próximas horas e dias. A morte e a devastação assolam as ruas de Gaza, com casas, escolas e hospitais destruídos, levando a deslocações internas em massa. As crianças e as famílias estão a ficar sem comida, água, eletricidade, medicamentos e acesso seguro a hospitais, após dias de conflito armado e ao corte de todas as vias de abastecimento.

James Elder, porta-voz da UNICEF, destaca a gravidade do que se está a passar. «A situação humanitária atingiu níveis catastróficos, e ainda assim todos os relatórios apontam para mais ataques. Em todas as guerras, os que mais sofrem são as crianças». afirma.

A UNICEF, em colaboração com os seus parceiros, está no terreno na Faixa de Gaza, a fornecer ajuda humanitária imediata, incluindo o acesso a água segura, comida, material médico, combustível e apoio de saúde mental e psicossocial, de forma a atender às necessidades críticas das crianças e famílias afetadas.

A UNICEF apela a um cessar-fogo imediato; à proteção incondicional de todas as crianças; apela a pausas no conflito e à criação de corredores humanitários, para um o acesso humanitário seguro e sem obstáculos a todas as crianças.

A UNICEF está em Gaza e precisa com urgência de poder reforçar a capacidade de distribuição de bens vitais e ajuda humanitária, para poder realizar a missão que lhe foi confiada.

Formas de ajudar a UNICEF na sua resposta humanitária

A situação está a deteriorar-se a cada segundo e as crianças continuam a pagar o preço mais alto pela violência. A UNICEF Portugal apela aos donativos, fundamentais na resposta a esta emergência.