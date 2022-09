UAlg atinge a maior taxa de colocação com 97% das vagas preenchidas

A Universidade do Algarve (UAlg) apresenta pelo terceiro ano consecutivo uma taxa de colocação superior à média nacional, com 97 por cento das vagas preenchidas e apenas 78 vagas sobrantes, sendo que dos 46 cursos disponíveis, 37 esgotaram as vagas.

Pelo terceiro ano consecutivo, a taxa de colocação da UAlg ultrapassa os 90 por cento, com 93 por cento em 2020/21, 91 por cento em 2021/22, atingindo um novo máximo com 97 por cento em 2022/23.

De acordo com nota de imprensa divulgada pelo Ministério da Ciência Tecnologia e Ensino Superior «estão desde já colocados 49806 novos estudantes na 1.ª fase do Concurso Nacional, tendo sido 84 por cento desses estudantes colocados numa das suas três primeiras opções de candidatura».

Na UAlg, o número de candidatos em 1.ª opção apresentou um crescimento de 2,9 por cento, registando-se um novo máximo, ou seja 1717, face aos 1669 no ano letivo transato.

Já a nível nacional verificou-se uma redução de 3,9 por cento do número de candidatos. Também pela primeira vez, o número de candidatos 1.ª opção na UAlg (1717) foi superior ao número total de vagas oferecidas (1610).

Em relação ao número de vagas sobrantes, que nunca havia sido inferior a 100, a UAlg também registou um novo mínimo, com apenas 78 vagas, sendo que 37 dos 46 cursos disponíveis não têm vagas sobrantes.

Para o Reitor Paulo Águas «estes resultados traduzem a importância que os jovens e as famílias depositam na qualificação, essencial na atual sociedade do conhecimento, e uma confiança crescente na UAlg, que vê consolidar a sua posição entre as Instituições de Ensino Superior com maior procura».

O processo de Matrícula e Inscrição para os estudantes colocados na Universidade do Algarve irá realizar-se entre os dias 12 a 16 de setembro e é exclusivamente online.

Este ano, a UAlg volta a colocar à disposição dos novos estudantes uma linha de atendimento (351 289 244 457), a funcionar das 9h30 às 12h30 e das 14h00 às 17h00, para esclarecimento de dúvidas no processo de matrícula online, alojamento e bolsas de estudo de ação social.

O ano letivo inicia-se no dia 19 de setembro com uma sessão solene para dar as boas-vindas aos novos estudantes.

A cerimónia terá início às 8h45, no Pavilhão Municipal da Penha, em Faro.

De 14 a 24 de setembro vão realizar-se várias atividades solidárias, sociais, culturais e desportivas, tendo em vista a integração dos novos estudantes.