Turismo do Algarve relança cursos gratuitos para agentes internacionais

Objetivo passa por promover um maior conhecimento sobre a diversidade da oferta do destino.

O Turismo do Algarve está a relançar um conjunto de formações online gratuitas sobre a oferta do destino, direcionadas a agentes turísticos internacionais que queiram aumentar ou atualizar os seus conhecimentos sobre a região.

O objetivo destes cursos passa por dar a conhecer uma perspetiva completa e detalhada sobre a diversidade da oferta que o Algarve proporciona aos seus visitantes, ao longo de todo o ano e em todo o seu território.

João Fernandes, presidente do Turismo do Algarve, revela querer «convidar os profissionais do setor a aprofundar os seus conhecimentos sobre o nosso destino e a descobrir novas valências e motivações que vão para além dos atributos que já são reconhecidos internacionalmente, como as praias, o bom tempo ou os campos de golfe premiados».

Neste contexto, as aulas virtuais abrangem vários módulos sobre tópicos distintos como atrações, jóias escondidas, natureza e sustentabilidade, eventos da região e meeting industry.

Neste momento, estão já disponíveis formações desenhadas especificamente para os mercados do Reino Unido e dos Estados Unidos da América, estando também prevista, para breve, uma versão para o mercado francês.

Apesar de adaptados aos interesses dos principais mercados que visitam o Algarve, estes cursos estão acessíveis a todos os profissionais do setor que queiram saber mais sobre o destino.

A inscrição é gratuita, mediante um registo nas respetivas plataformas. Os participantes terão a possibilidade de aprender sobre cada um dos temas ao seu próprio ritmo e poderão ainda beneficiar de uma série de conteúdos complementares sobre o Algarve, nomeadamente e-books gratuitos com informação relativa a todos os produtos turísticos e uma lista de contactos úteis.

Adicionalmente, os agentes que concluírem a formação poderão habilitar-se a participar numa Fam Trip ao destino, organizada pela Associação Turismo do Algarve (ATA).