Turismo do Algarve lança campanha para atrair turistas de «última hora»

Turismo do Algarve não desiste do verão e lança novo vídeo promocional para atrair turistas last minute.

O Turismo do Algarve permanece empenhado em captar turistas internacionais neste verão e, nesse sentido, acaba de lançar uma nova campanha de promoção do destino. Com uma presença exclusivamente digital, esta ação tem por base um vídeo que procura inspirar e atrair visitantes last minute para a região ao longo dos meses de agosto, setembro e outubro.

Sob o mote «Welcome back», a nova campanha convida os turistas a regressar ao Algarve e a redescobrir tudo o que o destino tem para lhes oferecer.

O vídeo começa com a voz de um controlador de tráfego aéreo da torre de controlo do Aeroporto de Faro autorizando a aterragem na região, ao mesmo tempo que se avista um cenário único para uma estadia que se adivinha promissora.

Já em terra, é revelada a enorme diversidade de experiências que é possível viver no Algarve, em família ou com amigos, com destaque para prática de modalidades ao ar livre, como o ciclismo, as caminhadas, o golfe ou os desportos náuticos, para a beleza das paisagens naturais, e ainda para os bons momentos que podem ser vividos na companhia dos sabores autênticos da região.

«Para além de evidenciar as muitas motivações a que o Algarve consegue dar resposta, quisemos, nesta campanha, dar ênfase às atividades que é possível fazer no exterior e que são propícias ao distanciamento e ao contacto com a natureza, atualmente desejados por grande parte dos turistas», explica João Fernandes, presidente do Turismo do Algarve.

«Estamos também focados em recuperar a ligação emocional que a região tem com os turistas dos seus principais mercados emissores, e, como tal, continuamos a insistir numa mensagem de segurança, de bem-estar e de confiança num destino que já lhes é familiar e onde sabem que vão ser recebidos de uma forma genuína e calorosa», acrescenta.

Cumprindo a estratégia de diversificação de mercados que tem vindo a ser implementada, a nova campanha estará presente, de forma faseada, em nove mercados distintos: Reino Unido, Irlanda, Alemanha, França, Holanda, Bélgica, Itália, Suíça e EUA.