Thomas Pidcock vence duelo com João Almeida no Malhão e passa para o comando

Thomas Pidcock (INEOS Grenadiers) venceu hoje a quarta etapa da Volta ao Algarve, uma ligação de 177,9 quilómetros entre Albufeira e o alto do Malhão, impondo-se num duelo a dois com João Almeida (UAE Team Emirates). O britânico é o novo dono da Camisola Amarela Turismo do Algarve.

Tal como ontem, a etapa começou com uma fuga logo nas primeiras pedaladas. Desta vez as equipas portuguesas não conseguiram entrar na escapada, formando-se um trio com Lewis Askey (Groupama-FDJ), Kasper Asgreen (Soudal Quick-Step) e Mathias Vacek (Trek-Segafredo).

A fuga ganhou rapidamente quase cinco minutos de vantagem, mas as equipas BORA-hansgrohe, EF Education-EasyPost e UAE Team Emirates assumiram as rédeas do pelotão, colocando-os a menos de um minuto na entrada da zona mais montanhosa da viagem.

O dinamarquês da Soudal Quick-Step foi o mais persistente dos fugitivos. Quando os restantes companheiros de aventura foram alcançados pelo pelotão, na subida de terceira categoria para Alte, Kasper Asgreen prolongou o esforço, passando à frente na contagem para a classificação dos trepadores. Garantiu o Prémio da Combatividade e a Camisola Azul Cyclin’Portugal.

Na primeira subida ao Malhão Rémi Cavagna (Soudal Quick-Step) e Kobe Gossens (Intermarché-Circus-Wanty) isolaram-se. Foram controlados de perto na subida, mas na descida subsequente aumentaram a vantagem para 40 segundos. Seriam alcançados a dez quilómetros da meta, quando os favoritos já se marcavam para a subida decisiva.

Foi um grupo ainda numeroso que abordou as rampas do Malhão. Não se deram muitos esticões, mas o ritmo elevado dizimou por completo o pelotão. A meio da subida destacaram-se Thomas Pidcock, Ilan van Wilder (Soudal Quick-Step) e Kevin Vermaerke (Team DSM). Saindo de um quinteto que seguia um pouco atrás, João Almeida fez a junção, e impôs um ritmo muito forte.

Thomas Pidcock aguentou a roda do português e, à entrada dos últimos 150 metros, desferiu um ataque que lhe deu o triunfo na etapa com um segundo de vantagem sobre João Almeida. O terceiro foi Ilan van Wilder, a cinco segundos.

Com o resultado da etapa e as bonificações, Thomas Pidcock saltou para o topo da classificação geral. Tem Ilan van Wilder a cinco segundos e João Almeida a sete.

O anterior comandante, Magnus Cort (EF Education-EasyPost), perdeu a Camisola Amarela Turismo do Algarve, mas garantiu matematicamente a conquista da Camisola Verde Crédito Agrícola, dos pontos.

O britânico Oscar Onley (Team DSM) assumiu o comando da classificação da juventude, sendo o novo dono da Camisola Branca IPDJ. A INEOS Grenadiers assumiu o comando da geral coletiva.

«É muito bom finalmente vencer. Penso que, como equipa, não estivemos muito bem ontem, porque o Filippo Ganna estava forte e poderia ter vencido, e na Foia, quando fizemos um brilhante trabalho, mas complicados um pouco na aproximação à meta e acabámos surpreendidos. Hoje era um dos dias decisivas e tínhamos de fazer bem as coisas. Ataquei pensando que a meta era no local da primeira passagem e não contava com a viragem a 70 metros. Temi ser ultrapassado, mas nestas situações não se pode pensar muito, o importante é dar tudo até ao fim. Amanhã é um contrarrelógio. O único plano é ir no limite até ao fim», afirmou Thomas Pidcock.

A quinta etapa é um exercício individual de 24,4 quilómetros, em Lagoa. Além dos homens já no topo da classificação, poderão ser considerados candidatos a ganhar a classificação geral Filippo Ganna (INEOS Grenadiers), nono classificado, a 31 segundos, e Tobias Foss (Jumbo-Visma), décimo, a 32 segundos, segundo informa a União Velocipédica Portuguesa – Federação Portuguesa de Ciclismo.

Consulte aqui a ordem de partida e a classificação.