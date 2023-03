Taça do Mundo de Motociclismo em Areia estreia-se em Monte Gordo

Monte Gordo recebe primeira edição da Taça do Mundo de Motociclismo em Areia, entre os dias 17 e 19 de novembro.

Monte Gordo será palco da primeira edição da Taça do Mundo de Corridas em Areia (FIM Sand Races World Cup), uma nova competição da Federação Internacional de Motociclismo (FIM) dirigida a motos e quads, cujo vencedor será conhecido entre os dias 17 e 19 de novembro de 2023.

O concelho de Vila Real de Santo António (VRSA) estreia-se assim na organização de um dos maiores eventos mundiais da categoria, em plena época baixa, sendo esperados milhares de visitantes na Praia de Monte Gordo, entre participantes, organizadores e amantes da modalidade.

Álvaro Leal, vereador da Câmara Municipal de VRSA com o pelouro do Desporto e Juventude, revelou, na Bolsa de Turismo de Lisboa (BTL), que a «Monte Gordo Sand Experience» irá decorrer à semelhança do «Enduropale du Touquet», no norte de França, e do «Enduro del Verano», na Argentina, as duas primeiras corridas da competição, bastante populares em todo o mundo, que aconteceram no passado mês de fevereiro.

«Prevê-se que o evento tenha um impacto muito positivo na economia local, desde o comércio aos setores da hotelaria e restauração, e reforce a ideia de que Vila Real de Santo António e a região do Algarve têm potencialidades para serem visitados durante todo o ano. Estimamos que a hotelaria do concelho e das zonas limítrofes venha a registar, durante a prova, níveis de ocupação máximos», afirma Álvaro Leal.

A Taça do Mundo de Corridas em Areia engloba um total de três etapas e Monte Gordo vai fazer parte do calendário desportivo internacional, ao receber os melhores pilotos do mundo para disputar a última prova da competição.

O primeiro dia, 17 de novembro, será dedicado às verificações administrativas e técnicas, no Complexo Desportivo de Vila Real de Santo António. Os dias 18 e 19 estão reservados para as provas, num circuito de cerca de 5 km que será construído no areal da praia, aproveitando a maré baixa para a realização das corridas.

A organização é do Automóvel Club de Portugal (ACP), em conjunto com o município de Vila Real de Santo António, e sob a égide da Federação Internacional de Motociclismo (FIM) e da Federação de Motociclismo de Portugal (FMP).

Público terá vista privilegiada

Para assistir às provas, o público dispõe de 3 localizações que irão proporcionar uma vista privilegiada para toda a área de competição: rooftops; um imenso passadiço na praia – que oferece uma posição sobrelevada em relação ao percurso; e uma área reservada no areal onde a proximidade com os pilotos será um dos principais atrativos.

Ao longo da avenida marginal, serão dinamizadas várias atividades dedicadas ao público, que terá também à sua disposição um Fun Park para toda a família. Uma grande zona expositiva dedicada às marcas e à venda de merchandise será ponto de paragem obrigatório para todos os amantes das duas rodas. A tudo isto, soma-se a vasta área de restauração da praia de Monte Gordo.

Plano de Valorização Ambiental

Para evitar qualquer impacte ambiental, existirá uma equipa técnica responsável pela elaboração, implementação e monitorização do Plano de Valorização Ambiental.

Será ainda criado um parque de trabalho e abastecimento e, durante as operações de manutenção ou verificação dos veículos, é obrigatória a utilização de um tapete absorvente sob os mesmos, de modo a evitar qualquer tipo de derrame. Todos os resíduos produzidos serão corretamente acondicionados e encaminhados para o destino final adequado.

Estão igualmente previstas ações como a plantação de pinheiros, a distribuição de informação relativa a boas práticas e o reforço dos equipamentos de recolha de resíduos indiferenciados e recicláveis.

A realização da prova teve parecer positivo das entidades competentes, entre as quais a Agência Portuguesa do Ambiente (APA).