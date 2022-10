O Centro Cyclin’Lagos, em Barão de São João, acolhe a 4.ª Taça do Algarve em BTT, na disciplina XCM, no domingo.

Os percursos do Centro Cyclin’Lagos, em Barão de São João, irão receber as equipas e atletas desta modalidade de ciclismo para disputarem a 4.ª Taça do Algarve na vertente BTT e, mais concretamente, na disciplina XCM, integrada no Campeonato Regional do Algarve, no domingo, dia 23 de outubro, segundo informa a Federação Portuguesa de Ciclismo.

«As provas de Cross Country Marathon (XCM) são uma versão longa do XCO (Cross Country Olímpico), disputando-se num percurso de 60 a 160 quilómetros. Uma característica especial desta prova é o facto de juntar amadores e profissionais no mesmo pelotão. A maratona é realizada numa região montanhosa».

Em Lagos irão realizar-se, em simultâneo, uma prova de Maratona (com 76 km), destinada aos escalões federados, e uma prova de Meia-Maratona (37 km) para os escalões juniores, paraciclistas e E-MTB federados, as quais são igualmente abertas aos atletas não-federados dos clubes do concelho e da região, denominadas «classes Promoção», que farão a sua filiação no dia, no local da prova.

De acordo com o programa, a abertura do Ponto de Passagem Obrigatório (PPO) decorrerá entre as 8 e as 9 horas de domingo, estando a partida marcada para as 9h30 e a chegada prevista para as 12 e para as 14 horas, respetivamente para os atletas da Meia-Maratona e para os atletas da Maratona.

Com percursos circulares, as provas têm, ambas, partida e chegada ao Centro Cultural de Barão de São João. A cerimónia protocolar de entrega de prémios fecha, pelas 15 horas, o programa deste evento desportivo, que deverá contar com uma participação de mais de 20 equipas federadas.

Para o município esta é uma oportunidade de divulgar as condições existentes no concelho para a prática de Ciclismo e de BTT, promovendo, simultaneamente, os demais recursos e atrativos do território.

A iniciativa é uma organização conjunta com a Associação de Ciclismo do Algarve e com os dois clubes locais praticantes da vertente de BTT (Grupo Popular das Portelas e Associação Amigos de Almádena), tendo o apoio do Centro Cultural de Barão de São João e da União de Freguesias de Bensafrim e Barão de São João.