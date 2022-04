StartUp Portimão promove 3º Bootcamp de Aceleração Online no Algarve

Iniciativa volta a estimular espírito empreendedor.

A Startup Portimão vai dinamizar o 3º Bootcamp de Aceleração Online, destinado a todos os empreendedores que pretendam acelerar os seus negócios, em dois períodos, nos dias 27 e 28 de abril e 25 e 26 de maio.

As Smart Cities e os ESG – Environmental, Social and Corporate Governance serão os temas centrais deste Bootcamp que, à semelhança das duas anteriores edições, decorrerá em inglês e online, à exceção do dia 26 de maio.

A atestar o impacto que estás iniciativas vêm alcançando, estão os números da última edição, que teve uma abrangência nacional e internacional, com 14 projetos, 17 mentores, sete jurados e 33 parceiros.

O Bootcamp deste ano irá contar com talks em sessões abertas ao público, agendadas para os dias 27 e 28 de abril e onde irão ser abordados diversas temáticas, desde «E-commerce: what else?», com Katarina Johansson, head of E-commerce da Nespresso, «The Power of Resilience», com Rodrigo Coutinho, cofundador e diretor de Data Science da OutSystems ou «Zero Risk Startup», com Paulo Andrez, presidente da Toys’R’Us Iberia Holdings.

Também serão abordados os temas «Finances 4 Startups», com João Pereira, diretor da Portugal Ventures e «How to improve entrepreneurial decision-making», com Ana Barjasic, CEO da Connectology e membro do Conselho Europeu da Inovação, entre outras talks de temáticas que incentivam o desenvolvimento e aceleração dos negócios.

Estas sessões irão decorrer em inglês e serão transmitidas através da plataforma Zoom, com inscrições prévias neste link.

A StartUp Portimão também contará para esta iniciativa com um painel sobre fontes de financiamento, marcado para 25 de maio, com representação de diferentes modalidades de financiamento, nomeadamente Business Angels, Capital de Risco, Crowdfunding e Banca.

No painel, figuram nomes como Filipe Portela, managing partner da TEAL Impact, José Maia, Portugal Investment Lead da August One e Nuno Brito Jorge, cofundador e diretor executivo da Goparity.

O Bootcamp será composto, ainda, por momentos de networking, speed mentoring e pitch stations para os empreendedores selecionados, sendo a Startup Academy Plan a ferramenta que irá ser utilizada para desenvolvimento do plano de negócios, a qual foi desenhada pelos Territórios Criativos e é «bastante intuitiva», segundo o município de Portimão.

No dia 26 de maio o evento regressa ao formato presencial, com uma conferência sobre as Smart Cities e os Desafios do Turismo, que terá lugar no auditório do Museu de Portimão. No final desta sessão, os projetos selecionados irão apresentar os pitches a um júri que irá dar o seu feedback.

Este Bootcamp surge de uma parceria entre a Câmara Municipal de Portimão, o Autódromo Internacional do Algarve, o GEN Portugal e os Territórios Criativos, decorrendo as respetivas candidaturas até às 23h50 do dia 22 de abril, em formato online, aqui.