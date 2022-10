Sou Quarteira «Ela por Ela» é esta noite com cartaz feminino

O movimento Sou Quarteira realiza hoje, sábado, dia 1 de outubro, a edição especial «Ela por Ela», no Bairro da Abelheira, com cartaz feminino.

O movimento Sou Quarteira realiza hoje, sábado, dia 1 de outubro, a edição especial «Ela por Ela», a ter lugar num dos mais importantes e genuínos bairros da cidade, o Bairro da Abelheira, com uma programação exclusivamente dedicada às artistas femininas, e com objetivo de envolver num único dia toda a comunidade local.

Esta edição de 2022, totalmente gratuita, conta com concertos de Nenny, Kady que convida Nayela, Soluna e Éllàh, das Batukadeiras que convidam as artistas locais Isa de Brito e Alícia Rosa e da DJ San Farafina. Os espetáculos têm início às 19h40 e a entrada é gratuita.

Tendo um cartaz que pretende sensibilizar para uma maior representatividade e presença de artistas femininas nos grandes cartazes de Festivais, não só nacionais como Europeus, este evento, vai ainda mais longe com a escolha do local para a sua realização. No âmbito dos 30 anos do Programa Especial de Realojamento, a escolha do Bairro da Abelheira, tem como intuito envolver toda a comunidade e as associações locais, numa experiência única e imersível.

Para além da música a programação contará ainda com uma área dedicada ao empoderamento feminino, com o «Programa de liderança Feminina«, direcionado às futuras gerações de Quarteira, através de um workshop feito em colaboração com a associação Girls For Girls Portugal.

O programa visa oferecer através de diferentes sessões um programa de impacto social direcionado a raparigas e jovens mulheres locais. Juntos, e reunindo experiências de líderes femininas e mentoras, a organização propõe-se a ajudar as futuras líderes de Quarteira a fortalecer a sua confiança e a amplificar a sua voz.

O Movimento Sou Quarteira, criado por Naomi Guerreiro, Inês Oliveira, Dino D’Santiago e Miguel Jacinto, em parceria com a Câmara Municipal de Loulé, procura a longo termo ter um impacto positivo na cidade tanto a nível social, cultural como económico. Pretende-se assim desencadear uma vaga de iniciativas, de confiança e de orgulho na cidade.

Só através da diversificação destas ferramentas e experiências disponibilizadas será possível promover a dinâmica de colaboração e profissionalização do talento local. O movimento já deu e continua a dar voz a vários projetos: o Festival Sou Quarteira, a exposição e livro “Heróis», o documentário #Sou365Dias, o Mural e um álbum “À Moda Quarteirense».

Este movimento apoiado pela Câmara Municipal de Loulé, que é fundamental para a viabilização do mesmo, acreditando na emancipação da arte como ferramenta sociocultural desde o início.

De Quarteira ao Mundo, do Mundo a Quarteira.

O recinto conta com opções de comidas e bebidas facilmente identificadas

Palco «Ela por Ela»

19h40 — Batukadeiras X

20h40 — Kady

22h00 — Nenny

23h20 — San Farafina