Sorority Dance Crew de Portimão vencem «Portugal a Dançar» 2022

Sorority Dance Crew, grupo pertencente a escola de Portimão são as grandes vencedoras da edição 2022 do «Portugal a Dançar».

As Sorority Dance Crew foram as grandes vencedoras da edição 2022 do «Portugal a Dançar». As jovens são alunas da Escola Dança Mais, de Portimão

O grupo terá a oportunidade de mostrar a coreografia apresentada num dos congressos promovidos pelo Conselho Internacional da Dança da UNESCO.

As 29 finalistas, de um total de 150 bailarinos, de localidades de norte a sul do país competiram no palco do Pavilhão Municipal do Luso, no domingo, dia 4 de dezembro, para alcançar o lugar de vencedor da edição de 2022 do «Portugal a Dançar».

As segundas classificadas foram o duo Joana Maia e Joana Rodrigues, do Montijo, e a terceira foi Maria Manuel Borges, da Lousã.

O «Portugal a Dançar» é a maior competição nacional de dança, um conceito inovador criado em Portugal. É uma das principais competições nacionais, sendo a única desta envergadura totalmente gratuita.

Além disso, é aberta a todos os estilos de dança e a todas as idades, permitindo assim um acesso democrático de todos aqueles que pretendem competir.

Complementa a sua oferta em cada localidade por onde passa, com workshops gratuitos de variados estilos de dança para toda a população.