«Sonho de Natal» regressa a Portimão para toda a família

«Sonho de Natal» regressa a Portimão cheio de fantasia e alegria para toda a família, a partir de 6 de dezembro.

Entre 6 de dezembro e 6 de janeiro, a cidade de Portimão volta a transformar-se numa autêntica Aldeia Natal, com a recriação de diversos núcleos de atração inspirados na época festiva, cruzando o universo natalício com momentos de fantasia e diversão dirigida a toda a família.

Sob o mote «Portimão – Um Sonho de Natal», o programa arrancará na próxima terça-feira, 6 de dezembro, quando o Pai Natal chegar pelas 17h30 à antiga lota, situada na zona ribeirinha de Portimão, acompanhado pela Mãe Natal e os seus duendes, para inaugurar a sua Fábrica de brinquedos, a grande novidade nas propostas para este ano.

Seguir-se-á desfile pelas principais ruas da cidade, num itinerário que incluí a Praça Manuel Teixeira Gomes, o Jardim 1º de Dezembro, o Mercadinho de Natal, a Rua Direita, a Rua Vasco da Gama, a Rua do Comércio até ao Largo da Mó, a visita ao tradicional Presépio em tamanho natural, e o regresso da festiva comitiva à Praça da República.

Neste espaço público, em pleno centro da cidade, vai ser inaugurada às 18h00 a iluminação natalícia, a Pista de Gelo natural com 200m² e o Palco de Natal, para meia hora depois começar o desfile «Bem-vindos a Um Sonho de Natal», em direção à Praça Manuel Teixeira Gomes, onde será inaugurada a Casa do Pai Natal.

Animação para todas as idades

A partir daqui e até 6 de janeiro, serão 32 dias repletos de atrações em vários polos da cidade, sendo a Fábrica do Pai Natal a grande inovação, incluindo atividades criativas e pedagógicas com várias oficinas e ateliês, a Hora do Conto, a confeção de bolachas de Natal, técnicas sobre como embrulhar presentes e muito mais, tudo sob o lema «Portimão, Um Sonho de Natal».

O acesso à Fábrica do Pai Natal é livre, embora os visitantes devam realizar a respetiva inscrição no próprio dia e local, caso pretendam participar nas atividades ao seu dispor.

Não faltarão sugestões, da Casa do Pai Natal à Pista de Gelo, passando pelo Palco de Natal com 23 espetáculos, o Mercadinho de Natal, as seis paradas temáticas, o Comboio de Natal e o Presépio, que animarão o Largo da Mó, a Praça da República, o Jardim 1º de Dezembro, a Praça Manuel Teixeira Gomes, as ruas do comércio local e a antiga Lota.

Através desta vasta e diversificada programação, o Município de Portimão deseja proporcionar a todos, residentes e visitantes, uma vivência única de fantasia e de espírito natalício em vários locais emblemáticos da cidade, com especial atenção para os mais novos, que têm o ensejo de viajar num imaginário de sonho.

A propósito, que a Aldeia de Natal de Portimão atraiu em 2021 cerca de 200 mil visitantes ao concelho, tornando o evento uma referência nacional nesta época festiva e dinamizando fortemente a atividade económica local.

Diretos televisivos

Para ajudar ao clima de festa deste ano, nos dias 14 e 22 de dezembro a CMTV transmitirá em direto de dois locais (Palco de Natal – Praça da República e Fábrica do Pai Natal – Antiga Lota) o popular programa «Manhã CM», entre as 9h00 e as 11h00, com apresentação a cargo de Duarte Siopa e Ágata Rodrigues.

Em ambas as emissões será revelado ao país o Sonho de Natal em Portimão, bem como outros motivos de interesse, com a presença de vários protagonistas do concelho, estando convidadas todas as pessoas a assistir ao vivo às emissões.

Todas as atividades têm entrada livre, cabendo a organização à Câmara Municipal de Portimão, que tem como media partners o diário «Correio da Manhã» e a CMTV.

Este ano, as freguesias de Portimão, de Alvor e da Mexilhoeira Grande contam igualmente com um programa original de animação natalícia, merecedores de uma visita.

Iluminação dá brilho a 40 locais no concelho

A iluminação natalícia assinala esta época festiva, importante para o comércio local, para as atividades ao ar livre e para o espaço público. Este ano serão 40 locais iluminados que vão de encontro à tradição fortemente enraizada por todos os que vivem e trabalham em Portimão, mas também para os turistas e visitantes que, todos os anos e nesta época, visitam a cidade.

A iluminação de Natal é um contributo fundamental para a dinamização do comércio tradicional nesta época do ano, durante a qual muitas unidades fazem parte substancial da sua faturação. A Praça da República (Alameda) será o centro das atenções com a novidade de um túnel imersivo, onde cinco vezes, entre as 18h00 e as 00h00, decorrerá um espetáculo de som, luz e cor, que proporcionará aos visitantes uma viagem ao espírito natalício propícia a registos fotográficos para mais tarde recordar ou partilhar.

Apesar da importância que a tradição da quadra natalícia representa na atividade comercial da cidade, e dando cumprimento às recomendações governamentais, a iluminação será toda em tecnologia Led e o período de acendimento é reduzido em duas horas diárias relativamente ao ano passado, funcionando das 18h00 à meia-noite.

A programação detalhada destes 32 dias cheios de sonhos para miúdos e graúdos pode ser consultada desde já aqui.