Sismo de magnitude 6,8 em Marrocos sentido no Algarve

Um sismo de magnitude 6,8 (estimada) cujo epicentro se registou a a 56 km a oeste de Oukaïmedene, em Marrocos, fez-se sentir no Algarve.

O sismo fez-se sentir em vários pontos do Algarve e há relatos de as ondas sísmicas terem chegado vários pontos do país.

Estima-se que o abalo tenha afetado Gibraltar, Mauritânia, Marrocos, Portugal, Espanha, Sara Ocidental e Argélia.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) alerta que às 23h11 (hora local) foi registado nas estações da Rede Sísmica Nacional, um sismo de magnitude 6.9 (Richter) e cujo epicentro se localizou a cerca de 65 km a Sudoeste de Marrakech (MARR).

Este sismo, de acordo com a informação disponível até ao momento, não causou danos pessoais ou materiais e foi sentido com intensidade máxima III/IV (escala de Mercalli modificada) nos concelhos de Castro Marim, Faro, Loulé, Portimão, Vila Real de

Santo António (Faro), Cascais, Lisboa, Torres Vedras, Vila Franca de Xira (Lisboa), Almada, Setúbal e Sines (Setúbal).

Foi ainda sentido com menor intensidade nos concelhos de Coimbra (Coimbra), Albufeira,

Olhão, Silves (Faro), Alenquer, Loures, Mafra, Oeiras, Sintra, Amadora, Odivelas (Lisboa), Santo Tirso, Vila Nova de Gaia (Porto), Santiago do Cacém, Seixal e Sesimbra (Setúbal).

Se a situação o justificar, serão emitidos novos comunicados por parte do IPMA.

No entanto, o relatório provisório do U.S. Geological Survey atribui um alerta amarelo para possíveis baixas.

Aponta também um alerta laranja para prejuízos económicos e estragos significativos.

Segundo o instituto norte-americano, Marraquexe, cidade com uma população de 839 mil habitantes, terá sentido um forte abalo, sendo mais moderado em Casablacanca, Safi e Agadir.

O Centro Sismológico Euro-Mediterrânico apresenta dados de várias entidades parceiras internacionais cujos sismografos também registaram o tremor de terra em Marrocos.