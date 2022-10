Silves promove o décimo Encontro de Arqueologia do Algarve

A Câmara Municipal de Silves organiza o décimo Encontro de Arqueologia do Algarve, de 10 a 12 de novembro, na FISSUL.

A Câmara Municipal de Silves (CMS), através do Sector de Arqueologia da Divisão de Cultura, Turismo e Património organiza, de 10 a 12 de novembro, na FISSUL, o 10.º Encontro de Arqueologia do Algarve.

A ação, organizada conjuntamente pela Universidade do Algarve, Universidade Nova de Lisboa e Ministério da Cultura – Direção Regional de Cultura do Algarve, pretende divulgar os trabalhos arqueológicos de maior relevância, ocorridos na região do Algarve na última década, através da promoção do debate científico relativo a problemáticas relacionadas com a atividade arqueológica no contexto geográfico do Algarve, e sensibilizar para a promoção social da atividade arqueológica, preservação e valorização do património arqueológico.

Património e Arqueologia Marítima, Arqueologia Medieval e Moderna, Problemáticas da Arqueologia Urbana, Gestão de Património, Arqueologia Romana, Arqueologia Proto-histórica, Arqueologia Pré-histórica e Boas Práticas em Conservação Preventiva, são as temáticas que irão ser abordadas nesta décima edição.

As inscrições para a participação no 10.º Encontro de Arqueologia do Algarve decorrem até dia 06 de novembro, devendo para tal ser preenchida a ficha de inscrição aqui.

Para mais informações, os interessados poderão contactar o Sector de Arqueologia da Divisão de Cultura, Turismo e Património, através de telefone (282 440 854), ou por email (arqueologia@cm-silves.pt).