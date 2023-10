Septuagenário italiano resgatado ao largo do Cabo de São Vicente

A Marinha coordenou, ontem, uma operação de busca e salvamento de um septuagenário italiano, ao largo do Cabo de S. Vicente.

A Marinha, através do Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo de Lisboa (MRCC Lisboa), coordenou, durante a tarde de ontem, uma operação de busca e salvamento de um homem que apresentava sintomas de enfarte de miocárdio, que navegava num navio de passageiros ao largo do Cabo de S. Vicente.

O navio de passageiros COSTA FIRENZE, que se encontrava a navegar a cerca de 166 milhas, o equivalente a cerca de 307 quilómetros, a Sudoeste do Cabo de S. Vicente, efetuou um pedido de auxílio que chegou ao MRCC Lisboa por via de uma chamada telefónica do MRCC Roma, em Itália, pelas 14h15, relatando que o navio de bandeira italiana possuía um passageiro de 78 anos, de nacionalidade italiana, com um enfarte do miocárdio.

De imediato, foi informado o Centro de Orientação de Doentes Urgentes Mar (CODUMAR) que efetuou a avaliação do estado da vítima, considerando a situação como uma evacuação médica urgente.

Com o parecer médico de resgate urgente, o MRCC Lisboa empenhou uma aeronave EH-101, da Força Aérea Portuguesa, para efetuar o resgate do passageiro e o seu posterior transporte até ao Aeroporto de Faro, onde aterrou pelas 19 horas. O homem foi transportado por ambulância para Unidade Hospitalar.