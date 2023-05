Semana Intercultural de Portimão promove convívio entre migrantes

A Semana Intercultural de Portimão está de regresso com um programa que une música, gastronomia, convívio e dança de diversos países.

O município de Portimão volta a celebrar a inclusão e o bem acolher em mais uma edição da Semana Intercultural, a decorrer entre os dias 22 e 29 de maio, cujo objetivo maior é promover a partilha de experiências e o convívio entre as várias comunidades migrantes existentes no concelho que se quer acolhedor, tolerante e solidário.

No sentido de estimular o diálogo entre culturas, na construção de uma sociedade mais justa e igualitária, foi preparado para a Semana Intercultural de Portimão um programa diversificado, onde não falta música, dança e gastronomia.

O arranque desta semana teve lugar na manhã de ontem, dia 22 de maio, com um mix de danças do mundo promovido pela Companhia Dancenema, sob direção artística de Nilsen Jorge e a participação de cinco bailarinas que, a partir do Largo 1º de Maio, espalharam o espírito da interculturalidade pela Rua do Comércio, com a alegria e os ritmos do Irão (Nasrim Karim), Brasil (Thora Jorge), Espanha (Tiffanie Calderon), África (Catarina Duarte) e Egipto (Vera Benedito).

De forma a assinalar o Dia Mundial da Diversidade Cultural para o Diálogo e Desenvolvimento, os utentes dos Centros de Convívio Sénior de Portimão e da Aldeia das Sobreiras irão experienciar ao longo desta tarde um roteiro gastronómico, através da elaboração de receitas tradicionais do Brasil, Cabo Verde, Angola e Índia, concluindo esta atividade com um lanche especial.

Para amanhã, terça-feira, dia 23 de maio, foi marcada uma ação de sensibilização para a prevenção na saúde, que terá lugar entre as 9h00 e as 13h00 nos Centros de Convívios Sénior e Centros Comunitários do Município, dirigida à população sénior migrante.

De tarde, a partir das 14h00, o Centro de Convívio Sénior de Portimão recebe a oficina de leitura «Rua das Flores nº10 – mundo para partilhar», livro escrito por Felicita Sala sobre comunidade, partilha e gastronomia. A história mostra como os vizinhos de um prédio, com muitas origens, partilham as suas tradições gastronómicas.

Já durante a manhã do dia 25 de maio, a Escola E.B. 2,3 José Buísel dinamiza a iniciativa «Vem conhecer o meu País», durante a qual será visualizado um vídeo elaborado por alunos e alunas naturais da Venezuela, Cuba, Senegal, Roménia e Moldávia, entre outras origens, em que os jovens falam sobre cultura, tradição, religião e demais temas identitários das suas origens.

A atividade culminará com a confecção de pratos típicos, a cargo de familiares dos alunos, e exposição de artigos dos países representados.

Bairros camarários são espaços de interculturalidade

Na mesma data, dia 25 de maio, será comemorado o Dia Mundial da África, com um almoço convívio no Centro Comunitário do Bairro Cruz da Parteira, o bairro camarário que concentra a maior comunidade de migrantes originários dos países africanos de língua portuguesa, principalmente cabo-verdianos, são-tomenses e angolanos.

É objetivo do convívio «reforçar as redes de vizinhança e de socialização entre bairros, espaços de interculturalidade por excelência, de forma a divulgar as realidades de cada local, promovendo o respeito mútuo entre as diferentes culturas, sem esquecer o incentivo ao sentimento de orgulho dos participantes pelas suas raízes», de acordo com a Câmara Municipal de Portimão.

Do menu do almoço fazem parte pratos emblemáticos da cozinha africana, como a cachupa e o bolo de cuscuz (Cabo Verde), ou a muamba de galinha (Angola), confecionados pelos moradores do bairro, havendo ainda animação a cargo do músico angolano Xico Barata e apresentação de trajes típicos, com tecidos vistosos e cheios de cor, característicos dos países africanos que estarão representados.

Ainda na vertente gastronómico-cultural, o dia 27 de maio será marcado pela iniciativa «Cozinhar com o sabor da interculturalidade», agendada para as 10h30 na Quinta Pedagógica de Portimão.

A atividade irá permitir a descoberta de ingredientes que ligam culturas, unindo diferentes sabores e enriquecendo a gastronomia comum, na forma de uma pizza.

A iniciativa é aberta a crianças entre os cinco e os 12 anos, devendo as inscrições, gratuitas, mas limitadas à lotação do espaço, serem feitas até 25 maio pelo e-mail (claim.portimao@cm-portimao.pt).

Por sua vez, as instalações da Associação ESOSA acolherão, no dia 27 de maio, a partir das 20h00, o jantar convívio «Cheiros de África», onde será servida a saborosa muamba.

As inscrições para o repasto podem ser feitas até ao dia 26, através de (e-mail esosa.associacao@yahoo.com)

Dia Municipal do Imigrante e da Diversidade Cultural

Outro dos pontos altos da Semana da Interculturalidade de Portimão é a comemoração do Dia Municipal do Imigrante e da Diversidade Cultural, instituído em 2016, que este ano é assinalado a 28 de maio com o habitual espetáculo «Encontro de Culturas», a realizar no auditório do Museu de Portimão a partir das 18h00.

Música, danças e cultura de vários cantos do mundo fazem parte do programa, com atuação do Estúdio Mixdance da Associação CAPELA, poemas africanos e cânticos senegaleses da associação ESOSA, entre outros momentos, numa manifestação de interculturalidade.

A anteceder o espetáculo, haverá, no exterior do Museu de Portimão, a apresentação dos grupos de Onda Pop e Pop Stars sob a orientação da professora Liliana Recatia, assim como uma degustação intercultural promovida pelas associações envolvidas.

Outro momento de especial significado tem lugar a partir das 15h00 de 29 de maio, com a inauguração da sede da All Mozambi – Associação Cultural e Recreativa de Moçambicanos e Amigos de Moçambique, com descerramento de placa evocativa, degustação de iguarias e danças africanas.

As novas instalações, situadas na Urbanização do Pimentão / Três Bicos, foram cedidas gratuitamente pela autarquia de Portimão, com o propósito de «divulgar o rico património cultural de Moçambique e os interesses dos moçambicanos, principalmente ao nível da sua integração e inserção», afirma.

Por fim, decorrerá na sede da Associação ESOSA a mesa-redonda «À conversa com…», marcada para as 16h30 de 29 de maio, para a qual foram convidados representantes das instituições locais e migrantes, que irão contribuir com o seu olhar e experiência sobre o que é «Acolher…», com moderação a cargo de Paula Medeiros, coordenadora do CNAIM Algarve.

A atividade integra um workshop de partilha de boas práticas e estímulo a novas propostas de dinâmicas que aperfeiçoem/melhorem o acolhimento de migrantes.

As inscrições são gratuitas, até 27 de maio, e devem ser feitas através de e-mail (claim.portimao@cm-portimao.pt).

Toda esta programação, organizada no âmbito do Plano Municipal para a Integração do Imigrante, conta com a colaboração das três associações de migrantes atualmente a funcionar em Portimão: CAPELA – Centro de Apoio a População Emigrante de Leste e Amigos; All Mozambi – Associação Cultural e Recreativa de Moçambicanos e Amigos de Moçambicanos; e ESOSA – Associação Africana.

CLAIM de Portimão desempenha «papel fundamental»

Criado a 20 de abril de 2016, o CLAIM – Centro Local de Apoio à Integração de Migrantes de Portimão desempenha «um papel fundamental na política inclusiva do município», tendo feito mais de 16 mil atendimentos ao longo da sua existência, segundo aponta a autarquia.

Surgido na sequência de protocolo estabelecido entre a Câmara Municipal de Portimão e o Alto Comissariado para as Migrações, o CLAIM é procurado, sobretudo, por migrantes oriundos do Brasil, Guiné-Bissau, Cabo Verde, Índia, e Argélia, entre 38 países, que apresentam situações relacionadas, na sua maioria, com legalização, renovação de residência, reagrupamento familiar, nacionalidade, educação (registo de menores) e saúde (atribuição do número de utente).

Os dados mais recentes disponibilizados pelo SEF remontam a 2021, ano em que viviam no concelho de Portimão 12.014 migrantes com autorização de residência, vindos em grande maioria do Brasil (3091), seguindo-se Reino Unido (1286), Roménia (953), Itália (864), Ucrânia (744), Índia (538), França (532) e Moldávia (527), números que, hoje, já estarão longe da realidade.

Localizado na porta 5 do edifício dos Paços do Concelho, o CLAIM de Portimão funciona nos dias úteis entre as 10h30 e as 13h00, e das 14h00 às 17h00, podendo ser contactado por telefone (282 248 538), ou e-mail (claim.portimao@cm-portimao.pt).

Associações de e para migrantes

O CLAIM trabalha em estreita cooperação com as três associações fundadas no município, a saber: CAPELA – Centro de Apoio Países de Leste e Amigos, All Mozambi e ESOSA – Associação Africana.

Fundada a 25 de fevereiro de 2005, a Associação CAPELA – Centro de Apoio Países de Leste e Amigos desenvolve projetos e iniciativas no âmbito da igualdade de oportunidades para os imigrantes, de modo a facilitar o processo de integração dos seus cerca de 1800 associados, de 32 nacionalidades.

Considerada a maior entidade do género na região algarvia, a CAPELA recebeu a Medalha de Mérito Municipal pelo seu contributo para a integração de imigrantes na comunidade portimonense e pelo trabalho social e humanitário desenvolvido há quase duas décadas.

Já com atividade iniciada em 2013, a All Mozambi nasceu tendo por objeto promover o convívio social entre os seus mais de 50 sócios, nomeadamente de cariz cultural e recreativo, fomentando a cultura e as tradições de Moçambique.

Esta associação também promove ações tendentes à integração no meio laboral dos moçambicanos, bem como o intercâmbio com entidades similares.

Por fim, com pouco mais de um ano de existência, a ESOSA – Associação Africana pretende criar a união entre os povos, de modo que os imigrantes se sintam em casa, independentemente das suas origens, possuindo profunda ligação à Ordem Missionárias da Caridade, fundada por Madre Teresa de Calcutá.

Com cerca de 80 associados, serve refeições às pessoas em situação de sem-abrigo e procura arranjar alojamentos e trabalho a quem recorre aos seus préstimos, ajudando no preenchimento de documentos e na resolução de questões burocráticas, nomeadamente encaminhando os migrantes para o CLAIM de Portimão, o SEF ou a Segurança Social.

Além disso, também proporciona aulas de português para indianos e promove o convívio semanal de africanos, realizado aos sábados, visando implementar em breve uma área escolar.