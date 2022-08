Secretário de Estado da Juventude e do Desporto faz visita ao Algarve

João Paulo Correia realiza um roteiro de dois dias na região do Algarve.

O Secretário de Estado da Juventude e do Desporto, João Paulo Correia, acompanhado pela vice-presidente do Instituto Português do Desporto e da Juventude (IPDJ), Selene Martinho, visita amanhã e quarta-feira, dias 9 e 10 de agosto, vários locais do Algarve.

A visita deste membro do governo tem como objetivo conhecer de perto a realidade dos serviços, dos trabalhadores e das entidades apoiadas pelo IPDJ.

Assim, no dia 9 de agosto, terça-feira, às 15h30, o governante e a comitiva são recebidos no IPDJ de Faro pelo Diretor Regional do Algarve, Custódio Moreno.

A primeira linha de resposta às necessidades dos cidadãos está precisamente nos serviços regionais, pelo que um dos pontos altos da visita é o contacto com os técnicos, bem como a visita à Casa de Associações, onde estão alojadas seis associações ligadas ao Desporto e Associativismo. Existirá ainda tempo para uma conversa integrada no projeto «Youth Talks».

Segue-se a visita à Pousada de Juventude de Faro, onde o acolhimento é efetuado pelo Presidente da Movijovem, Miguel Perestrelo.

Às 18h15, o Secretário de Estado da Juventude e do Desporto visita as instalações do Clube Desportivo Geração de Génios, localizado na Escola Secundaria João de Deus.

Em Tavira, às 19h30, João Paulo Correia é recebido na Câmara Municipal de Tavira e, nesta cidade, visita a Pousada de Juventude.

Na quarta-feira, dia 10, às 10h00, o Secretário de Estado, acompanhado pela presidente da Câmara Municipal de Silves, Rosa Palma, visita a Casa do Povo de São Bartolomeu de Messines, uma Associação de Caráter Juvenil com um relevante trabalho realizado em projetos inclusivos.

Depois, às 12h00, é a vez de Isilda Gomes, presidente da Câmara Municipal de Portimão, receber a comitiva. A área de empreendedorismo foi a escolhida e a StartUp Portimão terá a visita deste membro da tutela na sessão de encerramento da comemoração dos seus cinco anos de atividade.

No período da tarde, às 15h00, será realizada uma visita às instalações da Marina de Vilamoura, orientada pelos dirigentes do Vilamoura Sailing, com a presença do presidente da Câmara Municipal de Loulé, Vítor Aleixo, do presidente da CCDR Algarve, José Apolinário e do presidente da Região de Turismo do Algarve, João Fernandes. A visita será acompanhada pela diretora da Marina de Vilamoura, Isolete Correia.

Duas horas após a chegada a Vilamoura, o Secretário de Estado apresenta os cumprimentos ao presidente da Câmara Municipal de São Brás de Alportel, Vítor Guerreiro, seguindo-se as visitas no concelho. Foi promovida a oportunidade do governante conversar com jovens participantes do projeto «Florestas Nossas 3», iniciativa enquadrada no âmbito do Programa do IPDJ, Voluntariado Jovem para a Natureza e Florestas.

O roteiro de João Paulo Correia termina em Olhão, mais precisamente na freguesia de Moncarapacho. Às 18h30, e na presença do presidente da Câmara Municipal de Olhão, António Miguel Pina, a comitiva efetua uma visita ao Lusitano Ginásio Clube Moncarapachense e participa na inauguração da obra de requalificação do Estádio Dr. António João Eusébio.