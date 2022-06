Secretário de Estado Adjunto e da Saúde visita hoje o CHUA

António Lacerda Sales participa em várias iniciativas na sua visita ao CHUA.

O Secretário de Estado Adjunto e da Saúde, António Lacerda Sales, desloca-se hoje, quinta-feira, dia 9 de junho, à unidade de Faro do Centro Hospitalar Universitário do Algarve (CHUA), às 17h00, para uma visita de trabalho que integra várias iniciativas, e para presidir à inauguração do novo angiógrafo biplanar.

Este é um novo equipamento de alta tecnologia, financiado pelo Plano Operacional do Algarve – CRESC Algarve 2020, que vai dotar a região algarvia com uma nova valência no tratamento de doenças neurovasculares, evitando assim a transferência de doentes para Lisboa e garantindo uma melhoria substancial nos resultados e qualidade de vida dos pacientes.

António Lacerda Sales fará uma visita ao local da futura Unidade de Procriação Medicamente Assistida (PMA) e participará na apresentação da equipa multidisciplinar da consulta de identidade e diversidade de género, que assinala o início da sua atividade no Algarve.

O membro da tutela visita também as obras dos cuidados intermédios/AVC e inaugura o referido angiógrafo biplanar.