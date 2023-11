Seca: Nova barragem da Foupana é «estratégia correta» diz líder do PSD

O presidente do PSD, Luís Montenegro, considerou hoje que «é uma estratégia correta», a construção da barragem na ribeira da Foupana.

O presidente do Partido Social Democrata (PSD), Luís Montenegro, considerou hoje que «é uma estratégia correta» a construção de uma futura barragem na ribeira da Foupana, para reforçar o sistema de abastecimento de água no Sotavento algarvio.

Luís Montenegro falava durante uma visita ao local onde se prevê que a construção da barragem pode ser feita, depois de ouvir o presidente da Associação dos Beneficiários do Plano de Rega do Sotavento do Algarve, Macário Correia, apresentar o projeto, no âmbito de um périplo de quatro dias que o presidente do PSD encerra hoje no Algarve.

«Estamos ano após ano a viver o agudizar da situação da seca, estamos ano após ano com soluções de remendo muito discutíveis e estamos ano após ano às vezes a hesitar na estratégia. E eu acho que esta estratégia [da construção de nova barragem na Foupana] é uma estratégia correta», afirmou o presidente do PSD numa conversa com Macário Correia e a vice-presidente da Câmara de Castro Marim, Filomena Sintra.

Montenegro defendeu ser importante não se pensar sempre «em grandes projetos», que «demoram mais tempo», como é o caso da «gestão da própria água ao longo do território do país e a condução para a zona sul do país de alguma capacidade» que há no norte do país.

«Não tenho uma noção dogmática sobre isso, acho que devemos olhar para isso, tenho a noção que o país não tem propriamente falta de água, o que tem é uma má gestão da água que tem, é evidente que numa ou noutra região há mesmo falta e ela tem de ser suprida. Posso dizer que vou ainda mais sensibilizado para podermos acompanhar de perto este projeto», acrescentou o líder social-democrata.

Antes, Macário Correia mostrou um mapa da Associação dos Beneficiários do Plano de Rega do Sotavento do Algarve que mostra como as barragens do Beliche e de Odeleite, as duas que existem na zona mais oriental do Algarve, abastecem de água todo o Sotavento algarvio, até Quarteira, e como o Plano de Eficiência Hídrica do Algarve já previa a barragem da Foupana, que desagua na ribeira de Odeleite, que é um afluente do rio Guadiana.

«Podem ser quatro a cinco anos. Vamos ter um ano para o projeto, mais uns meses para Impacte Ambiental, se tudo correr bem e houver condições financeiras [haverá] um concurso público internacional para a obra, mais uma fase de contencioso para os concorrentes, que é uma coisa expectável, poderia haver obra daqui a três anos e com mais dois ou três de obra, Por isso meia dúzia de anos é sensato», estimou o presidente da associação de regantes ao ser questionado pelo presidente do PSD sobre o prazo para a conclusão do projeto.

Macário Correia explicou que a ribeira da Foupana nasce na serra do Caldeirão, tem uma extensão de cerca de 100 quilómetros (km) e na zona há uma pluviosidade de 800 milímetros (mm) por ano, que permitiriam um reforço das reservas superficiais disponíveis para fazer frente à seca que afeta o território algarvio.

O antigo autarca de Faro e Tavira explicou que a associação que preside obteve financiamento para o projeto de engenharia da futura barragem da Foupana e defendeu a viabilidade ambiental do projeto, pelo qual a associação se vai bater.

«Nòs assumimos esse combate porque havia hesitações das entidades regionais e não largamos mais o assunto»; assegurou Macário Correia, considerando que o projeto é «consensual» e «faz parte do plano e eficiência hídrica» do Algarve.

Em termos de custos, e apesar de ainda não terem sido definidos de forma rigorosa, Macário Correia reconheceu que o valor andará entre os 60 e os 80 milhões de euros.

Após a visita ao local, a comitiva de Luís Montenegro seguiu para um almoço em Alcoutim e vai encerrar o périplo pelo Algarve em Santa Rita, no concelho de Vila Real de Santo António (VRSA), onde se vai reunir com a Associação de Utentes da Estrada Nacional 125, que pede a requalificação urgente do troço entre Vila Real de Santo António e Olhão.