São Brás investe mais de €11 milhões em Habitação até 2026

Estratégia Local de Habitação avança em São Brás de Alportel, com assinatura de acordo entre o município e o Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana (IHRU).

A Secretária de Estado da Habitação, Marina Gonçalves, visitou São Brás de Alportel na quarta-feira, dia 15 de junho, para formalizar o Acordo de Colaboração entre o município de São Brás de Alportel e o IHRU, no âmbito do Programa 1.º Direito, integrado na nova Geração de Políticas de Habitação do Governo.

Este acordo vai permitir apoiar a concretização da Estratégia Local de Habitação de São Brás de Alportel que integra um conjunto de apostas: a construção de habitações, a aquisição de terrenos para a construção de habitações e uma aposta muito forte na reabilitação de habitações.

Na totalidade, o acordo firmado permitirá à Câmara Municipal e à Junta de Freguesia de São Brás de Alportel melhorar e criar novas habitações até 2026, numa intervenção global de 110 habitações a preços comportáveis para famílias são-brasenses com baixos rendimentos. Será possível, segundo o município, «melhorar as condições de habitabilidade de 140 agregados familiares».

O documento foi elaborado pelo município, aprovado pela Câmara Municipal e Assembleia Municipal e mereceu o acordo do IHRU, com sinal verde para avançar. Um esforço conjunto cujo investimento supera os 11 milhões de euros, para concretizar até 2026.

A concretização deste projeto em cinco anos implica um investimento do município e da Freguesia num total orçado em 9.088.000 euros, dos quais 2.471.207 euros serão provenientes do apoio agora formalizado com o IHRU, representado nesta cerimónia pela presidente do seu Conselho Diretivo, Isabel Dias. Este apoio poderá ser reforçado por verbas do PRR – Plano de Recuperação e Resiliência.

O presidente da Câmara Municipal de São Brás de Alportel, Vitor Guerreiro, dirigiu-se aos presentes apontando este momento como «um primeiro passo para a concretização de um grande objetivo» do município, e que acredita que irá fazer «toda a diferença na vida de todas as famílias que vão beneficiar desta medida».

«Esta é uma grande oportunidade. Definimos a nossa Estratégia Local de Habitação com várias frentes de atuação: a construção de habitação nova, a aquisição de habitações devolutas no Centro Histórico e nas aldeias do concelho para recuperar e também a ampliação de algumas habitações do concelho», explicou, apontando que «o investimento previsto com este acordo e o investimento previsto pela Santa Casa da Misericórdia de São Brás de Alportel implica um investimento superior a 11 milhões de euros e a criação de 128 agregados familiares».

Na sua intervenção, a Secretária de Estado da Habitação, Marina Gonçalves, sublinhou «a importância deste trabalho conjunto entre Estado e municípios na criação de respostas na área da habitação, que é um direito fundamental».

Consciente do esforço financeiro que este projeto representa para o município, frisou que «urge aproveitar o Programa de Recuperação e Resiliência e o financiamento a 100 por cento que o programa disponibiliza para que o município possa ter mais recursos para investir em áreas vitais para o concelho».