Sagres e Aljezur vão estar ligados por 31,531 km de ecovia e ciclovia

Está em curso, desde o passado mês de fevereiro, a empreitada de construção de 31,531 km da Ecovia e Ciclovia do Litoral Sudoeste do concelho, que representa um investimento global de 1.627.100,00 euros.

O traçado da ecovia constituído por 26,081 km irá ligar Sagres ao concelho de Aljezur.

A ciclovia irá proporcionar 5,450 km de percurso ciclável entre o Cabo de São Vicente e a rotunda das quatro estradas de Sagres.

A definição do percurso teve como princípio a utilização preferencial de vias existentes, de tráfego reduzido e elevado valor paisagístico.

De referir que a ecovia e a ciclovia transversais têm características diferentes, enquanto a ecovia visa, tendencialmente servir viagens de bicicleta ao longo da costa (norte/sul) e de maior distância e duração, a ciclovia é um percurso ciclável de menor extensão que serve de ligação entre diversos pontos de interesse no percurso, essencialmente litoral e praias.

Esta obra será comparticipada pelo Programa Operacional Regional do Algarve (CRESC Algarve 2020) no valor de 630.585,22 euros. O restante será suportado pela Câmara Municipal de Vila do Bispo.

A Ecovia e Ciclovia do Litoral Sudoeste é um projeto estruturante para Vila do Bispo em termos de mobilidade e da atratividade do território, pois constituirá um importante passo na construção de um município sustentável e amigo do ambiente.

Ao proporcionar 31,531 km de percurso ciclável e pedonal, está a incentivar a prática desportiva, contribuindo para um maior bem-estar.