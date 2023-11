Ryanair reduz um avião na Madeira e diminui o tráfego em Faro e Porto

A Ryanair, principal companhia aérea da Europa, anunciou hoje que reduz um avião na Madeira e diminui o tráfego em Faro e Porto.

A Ryanair, principal companhia aérea da Europa, anunciou hoje, terça-feira, dia 21 de novembro, que irá reduzir um avião (investimento de 100 milhões de dólares) da sua base na Madeira e diminuir o tráfego em Faro e no Porto para o Verão de 2024 devido à decisão da ANA de aumentar as taxas aeroportuárias em até 17 por cento a partir de 2024, incluindo Lisboa (+17 por cento), Faro (+12 por cento), Porto (+11 por cento), Açores (+9 por cento) e Madeira (+6 por cento).

Segundo a Ryanair, «esses aumentos excessivos pelo monopólio do Aeroporto de concessão francesa da VINCI à ANA, irão prejudicar o turismo e os empregos em Portugal, especialmente nas economias insulares» da Madeira e dos Açores.

O prejuízo já foi evidenciado pelo encerramento da base da Ryanair em Ponta Delgada para o Inverno de 2023/2024 e será ainda mais demonstrado pela perda de um (dos dois) aviões baseados na Madeira em janeiro de 2024, além dos cortes no Verão de 2024 em Faro e no Porto.

O monopólio do aeroporto da ANA/VINCI «não enfrenta concorrência em Portugal, o que lhe permite aumentar os preços sem consequências. Em Lisboa, sozinha, a taxa de passageiros aumentou +50 por cento desde 2019, apesar da maioria dos aeroportos europeus reduzir as taxas pós-COVID. O governo português deve garantir que os seus aeroportos, uma parte vital da infraestrutura nacional, sejam utilizados para beneficiar os cidadãos e a economia de Portugal, em vez de beneficiar um operador de monopólio de aeroporto de propriedade francesa. A Ryanair apela ao regulador português para intervir urgentemente e proteger as companhias aéreas, os seus passageiros e o turismo de Portugal (especialmente nas ilhas) contra o abuso evidente do poder de monopólio da ANA», diz a companhia aérea em comunicado enviado às redações.

A Ryanair «pede ao governo português que reabra a concessão para o novo Aeroporto do Montijo, para quebrar o monopólio do aeroporto da ANA, impedindo que o seu proprietário francês, a VINCI, extraia mais lucros monopolistas das companhias aéreas e dos seus passageiros às custas dos cidadãos, do turismo e dos empregos portugueses».

Michael O’Leary, da Ryanair, diz que «não há justificação para o monopólio da ANA aumentar as taxas em até 17 por cento em 2024. O operador monopolista do aeroporto procura taxas ainda mais altas, além das já elevadas taxas aeroportuárias de Portugal, para encher ainda mais os seus bolsos às custas do turismo português e dos empregos, especialmente nas ilhas portuguesas (incluindo Madeira e Açores) que dependem de acesso e turismo de baixo custo para sobreviver».

Os aeroportos portugueses, sobretudop os das ilhas, «estão a ser prejudicados pelos aumentos de preços monopolistas da ANA. Como resultado do aumento de preços da ANA em 2023, a Ryanair fechou a sua base em Ponta Delgada neste inverno. Se a ANA prosseguir com estes últimos aumentos monopolistas de preços para 2024, então a Ryanair pretende reduzir um dos seus dois aviões baseados na Madeira e reduzir significativamente os nossos horários de/para Faro e Porto para o verão de 2024».

Para o empresário, «o monopólio da ANA deveria seguir o exemplo de outros grandes aeroportos europeus, especialmente na Espanha, e congelar ou reduzir as tarifas para ajudar a estimular o tráfego e a recuperação do turismo em Portugal pós-Covid. Em vez disso, a ANA está a prejudicar a competitividade de Portugal com esse aumento excessivo e injustificado de 17 por cento nas tarifas, o que afastará o tão necessário crescimento do turismo, especialmente nas ilhas da Madeira e dos Açores».

Assim, «apelamos à ANAC para intervir urgentemente e reverter este aumento de preços monopolistas, protegendo as companhias aéreas de Portugal, os passageiros e as economias insulares dos preços monopolistas excessivos da ANA, antes que seja tarde demais».