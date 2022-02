Rota do Petisco vence Prémio Nacional de Turismo

Rota do Petisco destacou-se na categoria «Turismo Gastronómico». André Jordan distinguido com o «Prémio Carreira».

O roteiro gastronómico algarvio «Rota do Petisco» é o vencedor do Prémio Nacional de Turismo, na categoria «Turismo Gastronómico». O evento foi nomeado aos prémios pela Região de Turismo do Algarve (RTA), que agora parabeniza os promotores pelo galardão recebido, como reconhecimento do trabalho realizado em prol da promoção da gastronomia do Algarve.

«Se é indiscutível a importância da gastronomia para um destino turístico, pois cerca de sete em 10 turistas faz a sua escolha com base na oferta gastronómica de um destino, de acordo com o Food Travel Monitor 2020, mais indiscutível será a criação de oferta de qualidade que crie no visitante uma sensação autêntica de saborear o seu destino de férias. E é isso que a Rota do Petisco proporciona. É uma iniciativa que merece todo o nosso apoio e damos os sinceros parabéns à Teia D’Impulsos pela conquista deste prémio», afirma João Fernandes, presidente da RTA.

A «Rota do Petisco» conta já com 11 edições realizadas e a participação de vários municípios e restaurantes algarvios, que todos os anos recebem milhares de participantes prontos a embarcar na odisseia de petiscos, doces tradicionais ou criações de conceituados chefs com base em produtos regionais.

Já o «Prémio Carreira» desta edição do Prémio Nacional de Turismo foi atribuído a André Jordan, conhecido pelo forte contributo na promoção do Algarve como destino turístico a nível mundial.

João Fernandes reage a esta distinção dizendo que «é com enorme admiração pelo trabalho realizado que felicito aquele que é considerado uma figura incontornável do Turismo na região e no país».