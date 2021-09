Ronaldo faz história e Portugal arranca vitória «a ferros» no Algarve

Estádio Algarve engalanou-se para receber o confronto entre Portugal e República da Irlanda, a contar para a fase de qualificação para o Mundial 2022, no Qatar. Portugal garantiu vitória suada no período de descontos, com um bis de Ronaldo.

Com «lotação esgotada», dentro das limitações que a pandemia ainda vai impondo, o Estádio Algarve quase foi palco de um golo português logo aos 14 minutos. Bruno Fernandes sofreu falta de Hendrick dentro da área, o árbitro assinalou penálti mas, na conversão, Cristiano Ronaldo permitiu a defesa de Bazunu!

Portugal continuou a carregar, mostrando natural superioridade, mas a bola ia teimando em não entrar. Aos 28 minutos, foi Diogo Jota a cabecear ao poste, num lance onde tinha tudo para marcar.

Não se pense, no entanto, que a República da Irlanda não assustou a equipa das quinas! É que os comandados de Stephen Kenny, com várias bolas bombeadas para a área, iam colocando alerta o quarteto defensivo português. E aos 44 minutos, num lance bem desenhado, Connolly só não marcou porque Rui Patrício se agigantou e defendeu para canto.

Mas a ameaça concretizou-se na cobrança da bola parada, no minuto seguinte. Egan, completamente solto de marcação, cabeceou como quis para o fundo das redes nacionais, fazendo o 0-1.

Na resposta, já em período de compensação da etapa regulamentar, Diogo Jota voltou a surgir, por duas vezes, em boa posição para o golo: na primeira, Bazunu defendeu a dois tempos; na segunda, o avançado português atirou ao lado e não conseguiu impedir a Seleção Nacional de ir em desvantagem para o intervalo.

No regresso dos balneários, Fernando Santos apostou em André Silva no lugar de Rafa. Mas quem ficou perto de ampliar a vantagem foi mesmo a República da Irlanda. Connolly surgiu no coração da área aos 59 minutos e, pressionado por João Palhinha, acabou por rematar ao lado.

Com o avançar da partida, começou a emergir o desperdício português. Aos 74 minutos, Bernardo Silva tirou um adversário do caminho e com tudo para o golo, à frente da baliza, rematou por cima.

Mas, ao minuto 89, Cristiano Ronaldo deu corda ao que seria uma reviravolta épica para Portugal. Primeiro, tentou de livre mas Bazunu defendeu. Depois, respondeu da melhor forma a um cruzamento de Gonçalo Guedes e cabeceou para o fundo das redes, tornando-se no melhor marcador de sempre da história das seleções, com 110 golos, e igualando a partida! Fez-se história no Algarve.

No pressing final da seleção portuguesa, apareceu novamente Ronaldo com mais um momento ao alcance apenas dos predestinados. Num lance tirado a papel químico do primeiro golo, com João Mário a cruzar pela direita, Cristiano Ronaldo selou de cabeça a vitória portuguesa com o seu 111º golo ao serviço da seleção, no último minuto da partida! Uma vitória arrancada a ferros, que deixa Portugal no caminho certo para o Mundial de 2022.

A fotografia que ilustra esta peça foi a possível de obter pelo fotógrafo Nélson Ferreira, colaborador do barlavento munido de cartão da Comissão da Carteira Profissional de Jornalista, que viu ser-lhe negado o acesso a uma credencial de permanência no relvado por parte da Federação Portuguesa de Futebol. A entidade alegou limitações causadas pela situação pandémica COVID-19 para justificar a recusa.