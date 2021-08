Ricardo Martins apresentou ESCAPISMO em São Brás de Alportel

ESCAPISMO, novo CD do guitarrista algarvio Ricardo Martins, foi apresentado ao vivo na noite de sábado, 14 de agosto, num concerto que agradou e surpreendeu.

Dos dedos ágeis e inspirados do guitarrista Ricardo Martins escapou-se um novo disco. É o terceiro editado pelo músico algarvio e intitula-se ESCAPISMO, um termo que significa a fuga ao quotidiano ou às monótonas rotinas do dia a dia.

«É algo que altera a rotina diária e que marca, sem ter de ser qualquer coisa muito especial», explicou ao barlavento.

Lançar um novo CD, para um músico, é isso mesmo. Marca na carreira, muda o quotidiano, tanto durante a preparação dos trabalhos como depois, nos espetáculos que se sucedem para a sua apresentação pública.

A preparação de ESCAPISMO foi morosa. As gravações começaram em julho de 2020 e acabaram em março de 2021, e o disco viu a luz do dia recentemente. No total, são 11 temas, com destaque especial para o tema que dá o nome ao álbum, e que o próprio guitarrista mais aprecia, embora também com destaques merecidos para «Visões do Mundo Inferior»; «Estudo em Ré Menor» e «Coimbrada».

Ricardo Martins é natural de São Brás de Alportel, reside em Loulé e tem 37 anos. Foi aos 14 que comprou uma guitarra e, como autodidata, começou a tocar. Passou por grupos de música tradicional, teve uma banda na escola, e aos 20 anos descobriu Carlos Paredes e as guitarras de Coimbra e Lisboa (guitarra de fado). A escassez de guitarristas no Algarve abriu-lhe portas para o fado e para a independência económica.

Os discos são uma das faces da identidade própria de Ricardo Martins. Afirma-se muito satisfeito com ESCAPISMO, que apresentou ao vivo em São Brás de Alportel no sábado, 14 de agosto. Ao palco subiram também Cláudio Sousa (guitarra clássica), Luís Trindade (baixo) e Francis Mata (bateria), bem como os convidados Nelson Conceição (acordeão) e Bárbara Santos (violoncelo).

O concerto, na opinião do guitarrista, «correu muito bem. Mesmo com as pessoas atrás das máscaras percebi que estavam a gostar e a ficar surpreendidas com o que estávamos a tocar! Não era música de elevador (risos), era diferente e surpreendente. Muitas vezes a música instrumental é subvalorizada, porque se está sempre à espera que suba ao palco alguém para cantar. Mas quando as pessoas vão ver e ouvir, por vezes até sem saber bem ao que vão, acabam por gostar bastante. Acho que isso aconteceu aqui, nesta noite».

Em agenda está já um concerto em Loulé, para breve, e depois, se a situação pandémica o permitir, começará uma digressão internacional. Ao barlavento o Ricardo Martins revelou que já tocou mundo fora e alguns países africanos, como Quénia, Etiópia, Moçambique, Namíbia, Zimbabué e África do Sul, estão de novo nos seus planos. Fascina-o o interesse dos nacionais desses países pela sua música e pela guitarra portuguesa, atitude que não encontra quando toca na Europa e se depara sobretudo com emigrantes portugueses nas plateias.

«Há países de que nem nos lembramos e que têm pela cultura portuguesa uma curiosidade e um interesse muito grande!», sublinha.



Entretanto, antes de qualquer um desses concertos, ESCAPISMO pode ser comprado diretamente, contactando o músico através, por exemplo, das redes sociais. Um disco com edição de autor, muito cuidado e que até tem um QR code que permite o acesso às partituras completas.