Regantes reúnem-se no Algarve para debater soluções para a escassez de água

Regantes de todo o país reúnem-se no Algarve para debater a escassez de água, no Encontro do Regadio 2023 – XIV Jornadas da FENAREG.

O Encontro do Regadio 2023 – XIV Jornadas da FENAREG vai decorrer em Alcantarilha, no Hotel Amendoeira Golfe Resort, a 11 e 12 de dezembro.

O evento é organizado pela Federação Nacional de Regantes de Portugal (FENAREG) em colaboração com a Associação de Regantes e Beneficiários de Silves, Lagoa e Portimão.

Segundo esta associação de utilidade pública, sem fins lucrativos, de âmbito nacional, fundada em 2005, «o Algarve é a região que enfrenta o maior problema de falta de água no país, com as reservas hídricas das albufeiras dos aproveitamentos hidroagrícolas da Bravura (8 por cento) e do Arade (15 por cento), no barlavento algarvio, em níveis extremamente baixos».

«É neste contexto, que será apresentada uma proposta de medidas do setor agrícola para o Pacto Regional da Água, que envolve também os setores urbano e do turismo, com o objetivo de reduzir os volumes de água utilizados, aumentando a eficiência na utilização, melhorar os serviços de fornecimento de água, melhorar a eficácia do planeamento, organização e gestão e procurar novas origens de água no Algarve».

Na mesa-redonda do encontro serão debatidas «soluções para o regadio em tempos de escassez, nomeadamente, nas águas superficiais, a perspetiva do aumento da capacidade de armazenamento; nas águas subterrâneas, considerar estratégias para a recarga dos aquíferos; a rega com águas para reutilização e a utilização da rega deficitária».

No segundo dia do evento será apresentada pela FENAREG, uma proposta de revisão do Regime Jurídico dos Aproveitamentos Hidroagrícolas, em resposta ao desafio lançado pelo secretário de Estado da Agricultura, Gonçalo Rodrigues, para que a legislação enquadre a realidade atual das entidades gestoras da água.

As Jornadas de 2023, terminarão com a visita ao Aproveitamento Hidroagrícola, à Barragem do Arade e em particular à Estação Elevatória recentemente inaugurada.

A FENAREG agrupa entidades dedicadas à gestão da água para rega, tanto superficial como subterrânea, com o objetivo de unir esforços e vontades na defesa dos seus legítimos interesses e na promoção do desenvolvimento sustentável e da competitividade do regadio.

Conta com 31 associados que representam mais de 28 mil agricultores regantes, ou seja, mais de 97 por cento do regadio organizado nacional.

Consulte o programa aqui.