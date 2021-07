Realizador americano Andrew Hunt está a filmar em Loulé

Novos estúdios de cinema da Moviebox na antiga fábrica da Unicer, em Loulé, acolhem a rodagem do filme «Infernal Machine» do realizador americano Andrew Hunt.

Começaram hoje nas ruas da cidade as filmagens de «Infernal Machine», do realizador americano Andrew Hunt.

Será também o primeiro filme rodado nos estúdios de cinema da Moviebox em Loulé, nas antigas instalações da fábrica da Unicer, um investimento privado está a ser desenvolvido desde 2018 e começa agora a acolher filmagens de novos projetos.

O filme é uma colaboração estratégica entre a Spy Manor Productions, empresa com sede no Algarve e o britânico MovieBox Group, principais acionistas dos novos estúdios em Loulé.

Esta produção tem o apoio da Câmara Municipal de Loulé através do Loulé Film Office.

As duas produtoras já trabalharam juntas no filme «There’s Always Hope», também rodado no Algarve e atualmente em fase de pós-produção. Deverá ser lançado em outubro, a tempo da próxima bienal de Cinema de Veneza.

Já «The Infernal Machine», conta com argumento e realização de Andrew Hunt, produção de Lionel Hicks, Julian Hicks, e co-produção de Vanda Everke.

A rodagem deste filme marca a primeira fase de desenvolvimento dos estúdios MovieBox, em Loulé, que mereceram a visita do autarca Vítor Aleixo na quarta-feira, dia 14 de julho.

O filme conta ainda com a parceria da empresa Monte Productions, com sede no Algarve.