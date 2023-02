Race Nature Albufeira teve recorde de participantes e regressará em 2024

Race Nature Albufeira tem mais de 600 participantes, vindos de todo o país e de 12 nacionalidades. Prova de BTT regressa em 2024.

Durante um fim de semana de céu limpo e sol radioso, 27, 28 e 29 de janeiro, a capital do turismo nacional e forte candidata a capital europeia do Desporto em 2026, assistiu à segunda edição da Albufeira Race Nature que contou com a participação de mais de seis centenas de ciclistas, ciclodesportistas e cicloturistas federados e não federados, naquela que é a etapa inaugural do Troféu Nacional Race Nature.

A iniciativa contou com a organização do município de Albufeira, com a parceria dos movimentos associativos locais ligados à modalidade, nomeadamente o Clube BTT Amigos de Albufeira e o BTT Clube Desportivo de Areias de São João, e a organização técnica da Cabreira Solutions, cujo Diretor Técnico e Diretor de Prova é o Bicampeão Nacional e vencedor da Volta ao Algarve (2006) João Cabreira.

O Albufeira Race Nature é uma prova de bicicletas de montanha, considerada a prova de arranque para uma nova época desportiva do BTT e que serve, simultaneamente, de preparação para provas internacionais como «Cape Epic», na África do Sul, segundo a dupla vencedora da classificação geral, os campeões belgas Jurgen Roelants e Frans Claes (Pure/encapsulations-ktm), que teceram excelentes comentários à organização e aos adversários portugueses que «ajudaram a proporcionar um belo espetáculo, num traçado muito interessante e com paisagens verdadeiramente deslumbrantes».

Destaque também para a vitória da geral nos escalões individuais do bracarense Luís Ferreira (BTT Seia) e da embaixadora algarvia, Celina Carpinteiro (BTT Loulé/Elevis).

«Sinto-me verdadeiramente feliz a correr em casa e entre amigos e ao ver o meu Algarve sempre ativo nas organizações com bicicleta» acrescentou a atual número um do ranking nacional, vencedora da Taça de Portugal e vice-campeã nacional na categoria de elites. Na prova de Gravel (nova vertente do ciclismo associada ao evento) a vitória sorriu ao portuense Carlos Aguiar (Supergrupetta Polymarkbike Team).

Um dos pontos altos do evento foi a participação do piloto de Moto GP, Miguel Oliveira, que fez dupla com Miguel Praia, piloto de Superbikes e diretor do Autódromo Internacional do Algarve, que iniciaram esta Race Nature de «roda no ar» com o prólogo de sexta-feira e terminaram de igual modo as duas etapas em linha, a fazer lembrar a grande vitória no GP de Portimão, em 2020.

Miguel Oliveira mostrou-se bastante agradado com os três dias de puro BTT, que considerou ser «um excelente convívio com os amigos que tem na região e, simultaneamente, uma excelente forma de preparação física para os compromissos da nova época no motociclismo, que terá já nos próximos dias 23, 24 e 25 de março, novo episódio em solo algarvio, tendo aproveitado o momento para convidar o público a encher as bancadas do Autódromo Internacional do Algarve. Desejo que foi reiterado pelo seu colega de equipa, nesta prova de BTT, Miguel Praia.

Cristiano Cabrita, vice-presidente do Município com o pelouro do Desporto e Juventude, destaca que «se trata de um evento muito importante a nível desportivo, situação plenamente confirmada pela enorme adesão de atletas nacionais e internacionais.

«Este ano o número de atletas, quase duplicou, tendo-se verificado a participação dos melhores desportistas da modalidade a nível nacional e internacional, com destaque para a presença do bicampeão belga, uma centena de atletas espanhóis e representantes de doze nacionalidades».

A participação da dupla Miguel Oliveira e Miguel Praia foram «a cereja no topo do bolo» sublinha o autarca, que aproveitou para realçar, igualmente, o contributo do evento para a dinamização da economia local, durante a chamada época baixa do turismo. Outro fator a destacar passa pelo envolvimento dos clubes do concelho, o que contribui de forma bastante positiva para o desenvolvimento da modalidade, concluiu.

A organização, por sua vez, revelou estar bastante satisfeita pela «duplicação de participantes no MTB e pela triplicação na vertente de Gravel em relação ao ano anterior. «Sinónimo que o trabalho está a ser feito de acordo com os interesses dos praticantes e em sentido ascendente, uma vez que nos endossaram mensagens de enorme satisfação pela participação no Race Nature de Albufeira 2023,» assegurou o diretor de corrida, João Cabreira.