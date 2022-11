Quarteira vai acolher o Congresso da Pequena Pesca da Docapesca

A Docapesca vai promover o Congresso da Pequena Pesca, no próximo dia 4 de dezembro, no Centro Autárquico de Quarteira.

A Docapesca, com o alto patrocínio do Ministério da Agricultura e Alimentação e o apoio institucional da Associação Natureza Portugal/WWF, vai promover o Congresso da Pequena Pesca, no dia 4 de dezembro, no Centro Autárquico de Quarteira.

A iniciativa vai reunir organizações de produtores, associações de armadores, estaleiros de construção e reparação naval, organizações não-governamentais, universidades e centros de investigação.

Em cima da mesa de debate vão estar temas como a atratividade do sector da pesca, a valorização do pescado, a modernização da frota, os processos de cogestão e os desafios que se colocam ao sector.

O Congresso da Pequena Pesca realiza-se no Ano Internacional da Pesca e da Aquicultura Artesanais, declarado pela ONU com o objetivo de aumentar a consciencialização sobre o papel da pesca em pequena escala e da aquicultura para nossos sistemas alimentares, meios de subsistência, cultura e meio ambiente, bem como, fortalecer a interação ciência-política, capacitar as partes interessadas a agir e construir novas parcerias assim como fortalecer as já existentes.

O programa completo e as inscrições estão disponíveis aqui.