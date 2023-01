Quarteira vai acolher a Feira de Emprego «Emprega+ 2023»

A segunda edição da Feira de Emprego «EMPREGA+ 2023» terá lugar na Escola EB 2,3 D. Dinis, em Quarteira, dias 27 e 28 de janeiro.

A Câmara Municipal de Loulé, em parceria com a Junta de Freguesia de Quarteira, a Associação de Empresários Por Quarteira, a Associação dos Empresários de Quarteira e Vilamoura, o NERA – Associação Empresarial da Região do Algarve e o Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP) vai realizar a segunda edição da Feira de Emprego denominada «EMPREGA+ 2023», nos próximos dias 27 e 28 de janeiro, na Escola EB 2,3 D. Dinis, em Quarteira.

A «EMPREGA+ 2023» contará este ano com mais de 40 entidades e empresas participantes e tem como objetivo promover a empregabilidade no concelho, através da disponibilização de ofertas de emprego e formação, ações de recrutamento e sessões de esclarecimento no âmbito do apoio ao empreendedorismo.

Representa, também, uma oportunidade para os desempregados, jovens à procura do primeiro emprego, bem como para os profissionais em busca de um novo desafio.



A «EMPREGA+ 2023» terá um programa bastante diversificado com várias iniciativas alusivas ao recrutamento e formação e pretende constituir-se como um evento potenciador de oportunidades de carreira. A feira decorrerá das 10h00 às 18h00, nos dias 27 e 28 de janeiro.

Para mais informações, os interessados podem contactar o Gabinete de Apoio à Atividade Económica e empreendedorismo da Câmara Municipal de Loulé através de email (gae@cm-loule.pt) ou telefone (289 400829).