Projeto «Rout-e» mostra como conhecer o Algarve de forma sustentável

Mostrar que é possível visitar e conhecer o Algarve de uma forma sustentável, através de um turismo autêntico, consciente e responsável. Esse é o objetivo do projeto «Rout-e», que o Turismo do Algarve está a organizar em conjunto com o Turismo de Portugal.

No âmbito desta iniciativa, o Algarve recebe desde ontem, dia 10 de abril, e até dia 13, três jornalistas internacionais, de reconhecidos órgãos de comunicação social como Gazetta dello Sport (Itália), Le Figaro (França) ou Motorrad und Reisen (Alemanha), que foram desafiados a fazer um tour pela região, com recurso a motas elétricas de alto rendimento e com autonomia de aproximadamente 200 quilómetros, tendo em conta que a mobilidade sustentável surge como uma dimensão incontornável na sustentabilidade dos destinos turísticos.

Estes participantes irão percorrer o Algarve de costa a costa, tendo a oportunidade de conhecer a diversidade da oferta turística da região que tem na sustentabilidade o seu fator distintivo.

Com início em Tavira, o programa da visita, desenhado pela Associação Turismo do Algarve (ATA), «privilegia o contacto com a natureza e um conjunto de experiências que atestam a autenticidade e o caráter único do destino e que têm impacto real na economia e cultura locais», explica a Associação.

Entre outras propostas, os viajantes irão poder passear por Cacela Velha e Cabanas de Tavira e saber mais sobre o Parque Natural da Ria Formosa, bem como conhecer o artesanato local de Loulé e aventurar-se a fazer algumas peças com a ajuda de um artista local, ou acompanhar um projeto de produção artesanal de flor de sal.

Haverá ainda tempo para percorrer a história de Silves, Lagos e Sagres, para atravessar as paisagens da serra de Monchique e admirar algumas das mais deslumbrantes paisagens da região a partir da Fóia, para descobrir a costa algarvia num passeio de barco solar e para experimentar a gastronomia típica do Algarve.

João Fernandes, presidente do Turismo do Algarve, refere que «cada vez mais os turistas têm uma maior preocupação e uma maior consciência no que diz respeito ao impacto que a sua visita terá no destino. As suas escolhas e decisões tendem a ser mais sustentáveis e começam a ter em consideração não só aspetos relacionados com a proteção ambiental, mas também formas de incentivar a economia local».

O responsável explica que «pretendemos com este projeto mostrar que a sustentabilidade e a preservação da autenticidade e da identidade locais são traços cada vez mais evidentes no desenvolvimento e na diferenciação da oferta de turismo da região. Neste sentido, queremos que o Algarve possa ser visto como um destino inspirador de mudança para um turismo mais consciente e responsável e que possa também contribuir para que este seja um conceito cada vez mais transversal, que pode estar presente em qualquer tipo de viagem».

Para além do percurso realizado no Algarve, o projeto «Rout-e» contempla ainda a realização de quatro outros tours pelo país, que passarão pelas regiões do Alentejo, Centro de Portugal, Lisboa e Porto e Norte de Portugal.

Associada à realização de cada tour estará também a produção de conteúdos editoriais e audiovisuais, que irão contribuir para a projeção de Portugal, a nível internacional, enquanto destino turístico sustentável.

Os conteúdos de vídeo produzidos serão divulgados através da nova rubrica «Rout-e», inserida no segmento de mobilidade sustentável do magazine semanal Motorcycle Sports, o único programa da Europa dedicado ao segmento das motos, transmitido pela Sport TV+ em canal aberto.