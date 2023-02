Uma nova edição do «Governo Mais Próximo» realiza-se nos dias 1 e 2 de março no distrito de Faro. António Costa e o executivo participam em cerca de 60 atividades descentralizadas.

O primeiro-ministro António Costa, ministros e secretários de Estado estarão no Algarve, nos próximos dois dias, privilegiando os contactos de proximidade, auscultando os representantes locais e promovendo o desenvolvimento económico e social da região.

O programa inclui cerca de 60 iniciativas, distribuídas por todos os concelhos, e uma reunião descentralizada do Conselho de Ministros, a ter lugar na quinta-feira, dia 2 de março, às 10 horas, na sede da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) do Algarve.

O «Governo Mais Próximo» pretende reforçar a coesão territorial. Com visitas a projetos marcantes, ações associadas à implementação do Plano de Recuperação e Resiliência no distrito de Faro e reuniões de trabalho, o executivo aposta no diálogo e procura dar resposta aos desafios da região.

O programa completo pode ser consultado aqui. Os governantes também vão passar pela Universidade do Algarve (UAlg), em Faro.