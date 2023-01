Programa europeu Cidadãos, Igualdade, Direitos e Valores (CERV) apresentado hoje, às 11h30, no espaço República 14, em Olhão.

O programa europeu CERV, integrado no fundo da União Europeia para a justiça, resulta da fusão do anterior programa «Europa para os cidadãos» com o anterior programa «Direitos Igualdade e cidadania» e tem como principal objetivo promover os valores e direitos consagrados nos Tratados, na Carta e nas Convenções internacionais dos direitos humanos.

O programa apoia organizações da sociedade civil, ativas a nível local, regional, nacional e transnacional, na promoção dos valores e direitos da União, reforçando, assim, o respeito pelo Estado de direito e contribuindo para a construção de uma União mais democrática.

Pretende contribuir para aumentar o conhecimento e a consciência a respeito dos valores e direitos dos cidadãos, tais como a igualdade e a não discriminação, os direitos da criança, a proteção de dados, os direitos de cidadania da UE, em geral.

Pretende ainda contribuir para promover a integração de género e a não-discriminação, a prevenção e o combate à violência baseada no género, bem como todas as formas de violência contra as crianças e outros grupos vulneráveis.

O programa CERV visa promover a participação dos cidadãos na vida democrática da UE e aumentar o conhecimento e a sensibilização para a história comum europeia.

O Ministério da Justiça é a entidade designada pela Comissão Europeia como Ponto de Contato Nacional para o programa CERV.

Sediado na Comissão de Coordenação e Desenvolvimento (CCDR) da Região do Algarve, o Europe Direct Algarve na sua qualidade de Centro de Informação Oficial da Comissão Europeia, integrado numa Rede Europeia, constitui-se num ponto de acesso para todos os que se interessam e queiram saber mais sobre este programa e sobre a União Europeia de uma maneira geral. Tem como território de intervenção os 16 concelhos da região.

A sessão é dirigida a Organizações sem fins lucrativos, autarquias e outras entidades públicas e a estruturas e organizações, públicas ou privadas, com ou sem fins lucrativos.