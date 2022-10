Professores de Geociências do Alentejo e Algarve reuniram-se em Olhão

Agrupamento de Escolas João da Rosa organizou XV Encontro de Professores de Geociências do Alentejo e Algarve.

O XV Encontro de Professores de Geociências do Alentejo e Algarve (DPGA) decorreu nos dias 8 e 9 de outubro, em Olhão.

Estes eventos congregam docentes do ensino básico e secundário, das áreas da Biologia e Geologia, Geografia e Física e Química, e realizam-se todos os anos, alternadamente no Alentejo e no Algarve.

Em 2022, o Agrupamento de Escolas João da Rosa, foi convidado pela Associação DPGA para organizar o encontro. A direção da escola designou o professor Nuno Magalhães como coordenador da organização.

O encontro tem o carácter de um congresso científico, com um primeiro dia de palestras orientadas por académicos e investigadores da área das Geociências, e uma saída de campo no segundo dia.

Como o tema do encontro deste ano foi a Geologia da Ria Formosa, as palestras realizaram-se no Auditório da Sede do Parque Natural da Ria Formosa, com a sua localização privilegiada.

A saída de campo decorreu de barco nas ilhas-barreira.

No intervalo das palestras houve lanche para os cerca de 70 professores participantes, preparado pelos alunos do CEF do Agrupamento de Escolas João da Rosa.

O almoço foi servido na cantina do Agrupamento, e foi igualmente preparado pela equipa dos alunos e professores dos CEF.

À noite houve jantar, e depois da refeição houve um momento cultural, em que os participantes puderam caminhar pelas ruas da baixa de Olhão, orientados por um especialista do Museu Municipal, que falou sobre alguns dos aspetos mais significativos da história e as lendas da cidade de Olhão.

O evento contou com o apoio técnico, logístico e material da Câmara Municipal de Olhão, o que contribuiu largamente para o sucesso do evento.