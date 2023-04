Presidente do CHUA diz que alarme social é «um pouco despropositado»

Ana Vargues Gomes, presidente do conselho de administração do Centro Hospitalar e Universitário do Algarve (CHUA), desvaloriza a recente polémica.

Ouvida pelos jornalistas esta tarde, no Estádio Algarve, à margem da assinatura do protocolo de cedência de um terreno no Parque das Cidades para a instalação do futuro Centro Oncológico de Referência do Sul, Ana Vargues Gomes, desdramatizou a recente polémica acerca do serviço de cirurgia do Hospital de Faro.

«Acho que os utentes devem manter a confiança que têm na unidade. Não há nenhuma evidência, neste momento, de que assim não seja. As pessoas têm sido bem tratadas, temos melhorado a qualidade dos cuidados prestados, temos melhorado também aquilo que são os tratamentos disponíveis para fazer quer diagnóstico, quer tratamento às pessoas. Tem sido feito um grande investimento na região nesse sentido», afirmou a presidente do conselho de administração do Centro Hospitalar e Universitário do Algarve (CHUA).

«Temos diversificado a oferta de tratamentos descentralizados. Ou seja, tirar as consultas só do hospital e passá-la também para a proximidade dos centros de saúde. Vamos dar mais um passo nesse sentido com a colheita das análises clínicas a passarem a ser feitas nos centros de saúde e as pessoas não terem de vir de propósito colher sangue ao hospital antes das consultas», afirmou a responsável.

«Acho que as pessoas devem ter a confiança no Serviço Nacional de Saúde (SNS), porque na realidade, continuamos cá, continuamos a tratar as pessoas e acho que temos de manter a tranquilidade e parar um bocadinho com este alarme social, que me parece um pouco despropositado à dimensão daquilo que tem sido a resposta em cuidados de saúde que temos tido na região», concluiu.

A polémica estalou quando a médica interna Diana Carvalho Pereira fez queixa na Polícia Judiciária (PJ) contra o ex-orientador de formação e contra o diretor do Serviço de Cirurgia da unidade de Faro do Centro Hospitalar e Universitário do Algarve e denunciou alegados casos de negligência médica nas redes sociais.

Entretanto, foi convocada uma manifestação de apoio a Diana Carvalho Pereira , no domingo, às 17 horas, em frente ao Hospital de Faro.

O caso já motivou reações por parte dos deputados do PSD Algarve e dos núcleos territoriais da Iniciativa Liberal (IL).