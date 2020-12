Presidente da Junta de Andaluzia quer reforçar cooperação com Algarve

Presidente da Junta de Andaluzia e presidente pró-tempore da Eurorregião Alentejo–Algarve–Andaluzia (EuroAAA), Juan Manuel Moreno Bonilla, aproveitou a época natalícia para endereçar uma mensagem de felicitações pela eleição de José Apolinário para a presidência da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve (CCDR Algarve).

Sublinhando a «extraordinária importância para a Junta de Andaluzia dos laços históricos, sociais e económicos com as regiões do Algarve e do Alentejo, bem como com Portugal no seu conjunto», Juan Moreno Bonilla reafirma a sua «determinação em preservá-los e reforçá-los».

Na missiva, o presidente da Junta de Andaluzia envia uma «saudação cordial do povo andaluz aos cidadãos da região irmã do Algarve» neste momento difícil que estamos a atravessar, como resultado da COVID-19.

A Junta da Andaluzia reconhece ainda que «a cooperação transfronteiriça é uma missão política de importância muito extraordinária», encontrando-se o relacionamento com as regiões vizinhas em Portugal no centro da sua ação exterior, consagrada no Estatuto da Autonomia da Andaluzia.

Neste contexto, Juan Moreno Bonilla reitera a sua disponibilidade para «trabalhar em conjunto para superar as dificuldades e desafios que as nossas sociedades enfrentam todos os dias até às consequência de, por exemplo, a pandemia que estamos a sofrer».

Presidente eleito da EuroAAA para o biénio 2020-2022, o líder da Junta de Andaluzia termina a sua missiva afirmando que «a prosperidade e bem-estar do Algarve serão também os do conjunto da EuroAAA», depois de partilhar uma «mensagem de confiança de que, com a responsabilidade dos nossos cidadãos, como demonstraram ao longo de toda a pandemia, superaremos estes momentos de adversidade e de desafio global que enfrentamos».