Comprar casa na região custa agora 3.088 euros por metro quadrado (m²), a segunda região mais cara do país.

O preço das casas no Algarve subiu 0,8 por cento em fevereiro face ao mês anterior. Segundo o índice de preços do portal idealista, comprar casa tinha um custo de 3.088 euros por metro quadrado (euros/m²) no final do mês de fevereiro deste ano, tendo em conta o valor mediano. Já em relação à variação trimestral, a subida foi de 1,5 por cento e a anual de 15,9 por cento.

Analisando por municípios, os preços na região apresentaram uma subida em Lagoa (3,5 por cento), Silves (2,7 por cento), Portimão (1,9 por cento), Faro (1,7 por cento), Aljezur (1,6 por cento), Albufeira (1,2 por cento), Lagos (1 por cento) e Vila do Bispo (0,5 por cento). Os preços mantiveram-se estáveis em Olhão (0,2 por cento) e Vila Real de Santo António (-0,2 por cento).

Em sentido contrário, os preços apenas desceram em Castro Marim (-5,8 por cento), Alcoutim (-3,2 por cento), Tavira (-1,1 por cento), Loulé (-0,7 por cento) e São Brás de Alportel (-0,5 por cento).

O município mais caro para comprar casa é Loulé (3.723 euros/m²), seguido por Lagos (3.567 euros/m²) e Lagoa (3.519 euros/m²). Seguem-se Vila do Bispo (3.504 euros/m²), Castro Marim (3.229 euros/m²), Albufeira (3.119 euros/m²), Aljezur (3.052 euros/m²), Tavira (2.852 euros/m²), Silves (2.634 euros/m²), Vila Real de Santo António (2.630 euros/m²), Faro (2.652 euros/m²) e Olhão (2.539 euros/m²).

Em contrapartida, os mais económicos são em Alcoutim (814 euros/m²), São Brás de Alportel (2.286 euros/m²) e Portimão (2.444 euros/m²). A nível nacional, o preço da habitação manteve-se estável durante o mesmo período, situando-se em 2.475 euros/m².

Cidades capitais de distrito

Os preços das casas em fevereiro subiram em 12 capitais de distrito, com Viana do Castelo (5,2 por cento), Braga (5,1 por cento) e Guarda (4,6 por cento) a liderarem a lista. Seguem-se Santarém (3,5 por cento), Portalegre (2,5 por cento), Faro (1,7 por cento), Funchal (1,6 por cento), Setúbal (1,6 por cento), Lisboa (1,2 por cento), Castelo Branco (0,9 por cento), Viseu (0,8 por cento) e Ponta Delgada (0,6 por cento). Os preços mantiveram-se estáveis em Bragança (-0,3 por cento), Porto (-0,1 por cento) e Coimbra (-0,3 por cento).

Por outro lado, os preços desceram em Vila Real (-2,9 por cento), Aveiro (-1,5 por cento), Évora (-1,5 por cento), Beja (-1,1 por cento) e Leiria (-1,1 por cento).

Lisboa continua a ser a cidade onde é mais caro comprar casa: 5.178 euros/m². Porto (3.274 euros/m²) e Funchal (2.743 euros/m²) ocupam o segundo e terceiro lugares, respetivamente. Seguem-se Faro (2.625 euros/m²), Aveiro (2.495 euros/m²), Setúbal (2.208 euros/m²), Évora (2.016 euros/m²), Ponta Delgada (1.772 euros/m²), Coimbra (1.702 euros/m²), Braga (1.609 euros/m²), Viana do Castelo (1.484 euros/m²), Leiria (1.331 euros/m²) e Viseu (1.288 euros/m²). Já as cidades mais económicas são Portalegre (696 euros/m²), Castelo Branco (829 euros/m²), Guarda (833 euros/m²), Bragança (872 euros/m²), Beja (960 euros/m²), Santarém (1.130 euros/m²) e Vila Real (1.237 euros/m²).

Distritos/ilhas

As maiores subidas de preços tiveram lugar em Braga (4,1 por cento) e ilha de Porto Santo (3,2 por cento). Seguem-se Évora (2,5 por cento), Viana do Castelo (2,3 por cento), Castelo Branco (2 por cento), ilha de São Jorge (1,7 por cento), Portalegre (1,6 por cento), Leiria (1,5 por cento), ilha Terceira (1,5 por cento), ilha do Faial (1,2 por cento), Santarém (1,3 por cento), ilha de São Miguel (1,2 por cento), Lisboa (0,9 por cento), Viseu (0,8 por cento) e Faro (0,8 por cento).

Os preços mantiveram-se estáveis durante o mês de fevereiro no distrito da Guarda (0,5 por cento), Setúbal (0,1 por cento), ilha da Madeira (0 por cento) e Coimbra (-0,3 por cento). Por outro lado, os preços desceram em Vila Real (-3 por cento), Beja (-2,3 por cento), Aveiro (-1,5 por cento), Porto (-0,8 por cento) e Bragança (-0,7 por cento).

De referir que o ranking dos distritos mais caros para comprar casa é liderado por Lisboa (3.838 euros/m²), seguido por Faro (3.088 euros/m²), ilha da Madeira (2.424 euros/m²), Porto (2.396 euros/m²), Setúbal (2.317 euros/m²), ilha de Porto Santo (1.872 euros/m²), Évora (1.824 euros/m²), Aveiro (1.671 euros/m²), ilha de São Miguel (1.526 euros/m²), Braga (1.486 euros/m²), ilha de Santa Maria (1.483 euros/m²), Leiria (1.476 euros/m²), Coimbra (1.285 euros/m²), Viana do Castelo (1.268 euros/m²), ilha do Faial (1.194 euros/m²), ilha de São Jorge (1.173 euros/m²) e ilha Terceira (1.097 euros/m²).

Os preços mais económicos encontram-se em Portalegre (629 euros/m²), Guarda (673 euros/m²), Castelo Branco (751 euros/m²), Bragança (868 euros/m²), Beja (932 euros/m²), Viseu (933 euros/m²), Vila Real (944 euros/m²) e Santarém (1.029 euros/m²).

Regiões

Durante o mês de fevereiro, os preços das casas subiram em duas regiões do país. A liderar as subidas, encontra-se a Região Autónoma dos Açores (2,3 por cento), seguida pelo Algarve (0,8 por cento). Os preços mantiveram-se estáveis em fevereiro na Área Metropolitana de Lisboa (0,5 por cento), Região Autónoma da Madeira (0,1 por cento), Norte (0 por cento), Alentejo (-0,3 por cento) e Centro (-0,3 por cento).

A Área Metropolitana de Lisboa, com 3.473 euros/m², continua a ser a região mais cara para adquirir habitação, seguida pelo Algarve (3.088 euros/m²), Região Autónoma da Madeira (2.416 euros/m²) e Norte (2.040 euros/m²). Do lado oposto da tabela encontram-se o Centro (1.347 euros/m²), a Região Autónoma dos Açores (1.389 euros/m²) e o Alentejo (1.475 euros/m²) que são as regiões mais baratas para comprar casa.

Índice de preços imobiliários do idealista

Para a realização do índice de preços imobiliários do idealista, são analisados ​​os preços de oferta (com base nos metros quadrados construídos) publicados pelos anunciantes do idealista. São eliminados da estatística anúncios atípicos e com preços fora de mercado.

Inclui ainda a tipologia «moradias unifamiliares» e descartamos todos os anúncios que se encontram na nossa base de dados e que estão há algum tempo sem qualquer tipo de interação pelos utilizadores. O resultado final é obtido através da mediana de todos os anúncios válidos de cada mercado.

O relatório completo encontra-se para consulta aqui.