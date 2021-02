Portugal no topo das pesquisas dos britânicos para as férias de verão

Portugal foi um dos destinos turísticos mais procurados pelos britânicos nas últimas horas, após o anúncio do Governo para aliviar o confinamento em vigor em Inglaterra devido à COVID-19, apesar de os voos com o Reino Unido continuarem interditos.

As transportadoras aéreas easyJet e Jet2.com anunciaram ambas terem registado um aumento de 600 por cento na procura de pacotes de férias em países como Espanha, Portugal e Grécia, apesar de o primeiro-ministro, Boris Johnson, não ter avançado uma data para que deixe de ser proibido viajar para o estrangeiro sem justificação válida.

No plano publicado está escrito que a proibição de viagens ao estrangeiro e restrições na entrada no Reino Unido vão continuar, pelo menos, até 17 de maio, mas Johnson espera receber um relatório até 12 de abril com medidas para permitir o reinício do tráfego aéreo.

Uma via pode ser um sistema internacionalmente reconhecido de passaportes de vacinas contra a COVID-19, que o Reino Unido pretende fazer avançar durante a presidência este ano do G7, embora o primeiro-ministro britânico tenha reconhecido que a ideia levanta questões éticas «complexas».

«Existem questões profundas e complexas que precisamos explorar, questões éticas sobre qual é o papel do Governo em exigir que todas as pessoas tenham algo ou mesmo proibir as pessoas de fazerem tal coisa», admitiu hoje.

No plano, o Governo admite «tentar introduzir um sistema que permita a indivíduos vacinados viajarem internacionalmente com maior liberdade», mas também refere que «qualquer sistema desse tipo levará tempo a ser implementado» e que vai depender dos estudos sobre a eficácia das vacinas e a imunização ser generalizada.

Além de ser proibido fazer férias ou viajar sem um motivo válido para o estrangeiro, 33 países incluindo Portugal estão sem voos diretos para o Reino Unido devido ao risco agravado de transmissão de variantes do vírus que causa a COVID-19, especialmente aqueles detetadas no Brasil e África do Sul.

Existem ainda uma série de outras restrições a viagens internacionais, incluindo três testes e quarentena obrigatória de dez dias, a qual tem de ser cumprida num hotel designado pelas autoridades e custeado pelas pessoas que cheguem dos 33 países da «lista vermelha».

O plano de desconfinamento para Inglaterra tem quatro etapas com pelo menos cinco semanas de intervalo e sujeitas a vários fatores, começando com a reabertura das escolas a 8 de março e culminando no fim de quase todas as restrições a 21 de junho.