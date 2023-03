Porto de pesca de Olhão vai acolher Polo HUB Azul do Algarve

O porto de pesca de Olhão irá acolher, já a partir de 2025, o Polo HUB Azul do Algarve, um laboratório vivo de biotecnologia do mar.

A infraestrutura funcionará como um laboratório vivo, essencial para o desenvolvimento de serviços, bens e produtos nas áreas da biotecnologia, alimentação e valorização de recursos endógenos do mar.

O Polo HUB Azul do Algarve resulta de uma candidatura a fundos do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) liderada pelo município, e traduzir-se-á num investimento de 4,4 milhões de euros, repartidos pelo Fundo Azul e pela autarquia.

Para este efeito, foi constituído um consórcio, composto pelo município, a Universidade do Algarve (UAlg), o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), a Docapesca, e o S2AQUAcoLAB – Laboratório Colaborativo em Aquacultura Sustentável e Inteligente.

Estes são os parceiros relevantes para a execução do projeto, que assumiram o compromisso de criar sinergias que potenciem o desenvolvimento, atraiam empresas e investimento, e criem postos de trabalho.

O Polo HUB Azul do Algarve irá nascer da reconstrução e ampliação do edifício existente no limite sul da área portuária de Olhão, no pontão nascente do porto de pesca.

Numa área de 836 metros quadrados (m2), serão instalados vários laboratórios de ensaios e cultivo de organismos marinhos, dotando o Polo com capacidade para biologia molecular, biologia geral ou patologia, incluindo novas tecnologias e robótica, bioprospecção para a indústria cosmética e a farmacêutica.

Para o presidente da autarquia, António Miguel Pina, «pretende-se criar condições para uma economia do mar mais competitiva, mais coesa e inclusiva, mas também mais descarbonizada e sustentável, com maior capacidade de aproveitamento das oportunidades provenientes das transições climática e digital, ao mesmo tempo que se reforçam a formação e a capacitação técnica dos trabalhadores e estudantes na área do mar».

Aprovada a candidatura, o processo encontra-se, neste momento, na fase de elaboração dos projetos de arquitetura e especialidades.