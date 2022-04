Portimonense volta a saborear vitória na Liga depois de jejum de 14 jogos

Algarvios sofreram mas conseguiram segurar um precioso triunfo por 1-0 frente ao Famalicão, depois de 14 jogos sem ganhar para o campeonato.

O Portimão Estádio recebeu hoje, domingo, dia 10 de abril, o confronto entre Portimonense e Famalicão, a contar para a 29ª jornada do campeonato, que colocou frente a frente duas equipas em posições vizinhas na tabela e ainda com o fantasma da despromoção a assombrar.

O Portimonense entrou com vontade de inverter a espiral negativa que já dura há quase quatro meses, e teve uma boa oportunidade para se adiantar no marcador ao minuto 28: Carlinhos, com um fortíssimo remate da meia distância, levou a bola a passar perto da baliza dos minhotos.

O Famalicão havia de responder aos 40 minutos, com Bruno Rodrigues a cabecear à trave da baliza algarvia, mas quem se adiantou no marcador foi mesmo a equipa algarvia, dois minutos depois. Angulo cruzou, Nakajima desviou e Welinton Junior, em esforço, rematou ao poste, desviando logo de seguida, de cabeça, a bola para o interior da baliza. Boas notícias para o Portimonense à chegada do intervalo.

Na etapa complementar, a turma de Portimão voltou a entrar forte e teve oportunidade em dose dupla aos 54 minutos. Primeiro, foi Pedrão a obrigar Luiz Júnior a uma grande defesa; de seguida, Filipe Relvas ficou a centímetros do golo com um cabeceamento perigoso.

Mais tarde, ao minuto 63, Welinton aproveitou um livre direto para colocar à prova a atenção de Luiz Júnior, que repeliu com sucesso a tentativa do avançado do Portimonense.

A turma forasteira pediu pénalti à entrada para o último quarto de hora da partida, por alegada mão na bola na defensiva alvinegra. O VAR alertou Manuel Mota e o árbitro, após consultar as imagens, mandou jogar.

Já em período de compensação, o Portimonense ainda ficou reduzido a 10 por expulsão de Lucas Possignolo, por acumulação de amarelos. Ainda assim, a equipa algarvia conseguiu segurar três preciosos pontos.

Com este triunfo, que coloca cobro a uma fase de 14 jogos para o campeonato sem vencer, o Portimonense chega aos 32 pontos e fica no 12º lugar, numa posição de maior tranquilidade na luta pela manutenção. Na próxima jornada do campeonato, os alvinegros de Portimão deslocam-se ao Estádio do Dragão para defrontar o FC Porto, sábado, dia 16 de abril, às 20h30.