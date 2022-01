Portimonense volta a marcar passo em casa e perde frente ao Tondela

Algarvios até começaram melhor a partida, mas a expulsão de Filipe Relvas no início da segunda parte deitou tudo a perder e o Portimonense já não sabe o que é vencer há oito jogos.

Paulo Sérgio fez várias alterações ao 11 inicial neste domingo, dia 30 de janeiro, promovendo a titularidade de, entre outros jogadores menos utilizados, Henrique Jocu e Sana Alves, neste jogo frente ao Tondela a contar para a jornada 20 da Primeira Liga.

Na baliza o eleito foi Nakamura e no banco só estavam seis jogadores, não havendo guarda-redes suplente à disposição do técnico e desconhecendo-se oficialmente os motivos para esta razia.

Ainda assim o Portimonense até entrou melhor e, entre algumas aproximações à área beirã, conseguiu introduzir a bola na baliza beirã aos 24 minutos, por intermédio de Nakajima. No entanto, o nipónico estava em fora de jogo e o golo foi de imediato anulado.

Mais tarde, ao minuto 30, Nakajima ganhou espaço no flanco direito e cruzou com muito veneno para Angulo, que ficou a centímetros de conseguir desviar para o primeiro golo.

Foi com naturalidade que os alvinegros chegaram ao golo à passagem do minuto 34. Angulo trabalhou de forma sublime dentro da área do Tondela e rematou sem contemplações para o fundo das redes, abrindo o ativo.

O Tondela só conseguiu responder já em período de compensação da primeira parte, mas Nakamura, com uma excelente intervenção, afastou o perigoso remate de Salvador Agra.

O regresso dos balneários não trouxe boas notícias para a turma algarvia. Ao minuto 60, Filipe Relvas teve uma entrada algo imprudente e acabou por ver o árbitro mostrar-lhe o cartão vermelho direto.

Foi sem surpresa que o Tondela começou a procurar tirar partido da vantagem numérica e, com o cronómetro a queimar o minuto 80, chegou o empate. Undabarrena, com muito espaço à entrada da área, rematou para o golo dos beirões. O lance foi muito protestado pelos jogadores do Portimonense, mas o VAR acabou por confirmar a decisão inicial do árbitro.

E o pior ainda estava para chegar para a equipa da casa. Aos 88 minutos, Salvador Agra cruzou a partir do flanco esquerdo e Boselli, completamente sozinho, cabeceou para o 1-2 e selou mais uma derrota para o Portimonense, que ainda dispôs de uma grande oportunidade no período de descontos mas viu Undabarrena salvar, em cima da linha, a equipa que viajou de Tondela.

Com este resultado, os algarvios não vencem há oito jogos (para todas as provas) e estão à condição o 7º lugar, com 26 pontos. Na próxima jornada do campeonato, o Portimonense joga em Paços de Ferreira no sábado, dia 5 de fevereiro, às 18h00.